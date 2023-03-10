安達臣道冧天秤詳細報告未公開　潘媽媽失22歲仔：無真相何來公道

秀茂坪安達臣道一個建築地盤去年9月發生冧天秤致3死6傷嚴重工業意外，事隔半年，勞工處日前完成調查提出共67項檢控，惟未有公開詳細意外報告。意外中22歲死者的母親潘媽媽今日（10日）聯同工聯職安健協會召開記者會，她形容失去了兒子的這半年生不如死，認為意外不應發生，要求政府要徹查並公布意外是否涉違法違規，同時促盡快通過職安健條例修訂，令工業意外「零容忍、零發生」。



痛失愛兒半年來無法正常生活 潘媽媽：生不如死

安達臣道地盤倒塌意外釀成三死六傷，其中最年輕死者是年僅22歲工程師助理潘浩鈺。其母親潘太今日在記者會率先感謝各界關心，她認為今次意外罕見，是人為事故，痛失愛兒半年來無法正常生活：「生不如死，生活全部都亂。」

敦促政府公布今次意外是否涉及違法違規行為

潘太說兒子生前是熱血青年，是她的希望、依靠，又指兒子疫情下也有參與社會服務，直言其家庭不能沒有其兒子。她又提到，現有職安健法例落後，呼籲政府、業界及商家正視職安健，亦敦促政府要公布今次工業意外是否涉及違法違規的行為：「無真相何來有公道？」

潘媽媽又提到，仍未就賠償一事與有關公司商討，但已向勞工處遞交表格。她續指，《僱員補償條例》訂明致命個案如是40歲以下，條例訂明補償金額為該僱員84個月的收入或最低補償金額（約47萬元），認為相關計算方法已不合時宜，希望當局可檢視。

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MIRROR演唱會意外政府有披露資料 潘媽媽不理解今次何以只得寥寥數句

她又提到，不理解為何Mirror演唱會意外後，政府一直有披露資料，但令其兒子喪生的工業意外簡述只得寥寥數句：「作為媽媽，我接受唔到、我面對唔到。」

工聯職安健協會副主席葉偉明表示，勞工處雖向涉事工程公司及相關人士提出67項檢控，但認為檢控仍缺乏詳細訊息，令家屬及公眾都無從了解工業意外詳情，促政府盡快公布詳細意外調查報告及被告人詳情：「實際上告邊啲人邊啲公司，告邊啲罪，新聞稿係一概欠奉。」

葉偉明又提到，如公布詳情或影響司法程序是可以理解，惟不明香為何連檢控誰都不公布，又指Mirror演唱會工業意外的調查報告有公布檢控詳情，認為今次處理方法不可接受，對死傷工友家屬亦不公平。他也表明，一般刑事訴訟也可提及涉事人及控罪，不理解為何涉職安的檢控則會因而有機會影響司法程序。

他其後補充，以往勞工處常以進入司法程序拒公開工業意外調查報告，在檢控後又以「私隱」為由不公開相關報告，強調一直要求當局公開所有工業意外調查報告，讓公眾充分知情。

另外，他表明公司或個人應為工業意外承擔責任，要求政府立法規定，投標時有關公司及負責人員須透露以往相關的違規情況。他也希望勞工處建立「黑名單」制度，如出現嚴重疏忽事故時，相關公司應要從投標公司名單中永久除名，產生足夠阻嚇作用。

工聯職安健協會顧問、立法會勞工界議員郭偉強表示，除加強對違法僱主的檢控，勞工處亦有責任加強巡查及執法，特別是要實地巡查。（江麗盈攝）

工聯職安健協會顧問、立法會勞工界議員郭偉強表示，除加強對違法僱主的檢控，勞工處亦有責任加強巡查及執法，特別是要實地巡查。

他續指，希望《2022 年職業安全及職業健康法例(雜項修訂)條例草案》盡快進入立法會二讀，並正式通過條例及盡快生效，以加強各界對職安健的重視。