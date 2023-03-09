安達臣道冧天秤｜單親母每日欲尋死淚崩稱不敢認屍望為子討回公道

去年9月7日，安達臣道精進建築地盤內有一個天秤倒塌，釀成3死6傷。其中一名死者為22歲的工程師助理潘浩鈺，他的母親日前接受《東張西望》訪問，講述慘失愛子後的生活，她人生頓時失去方向，只剩下悲痛，現時只希望為兒子討回公道。



兒子為幫補家計勤奮工作

潘母在片中展示兒子的生活照片，她憶述兒子為人陽光積極又非常勤力，一到假期就會到沙田兼職送外賣。她指當時沒有錢為兒子購買單車，他只好背著沉重的外賣袋徒步送餐，潘母描述當時的情況時，不禁為兒子的懂事而心疼落淚：「他話：『阿媽你唔好擔心呀，我送咗幾個鐘㗎喇，我有$90幾賺，我好開心呀，我可以增值八達通喇。』」

潘母非常珍惜兒子的遺物，她每天都會拿出兒子的民安隊制服掛在家中，睹物思人。她不斷向主持展示兒子一件又一件的舊衣物，包括校服、兼職當保安及物流的制服，指兒子為了幫補家計，願意嘗試不同工作，不怕辛苦。

每日生不如死 斥現行法例缺保障

這場意外奪走了正值青春年華的兒子，令她悲痛不已：「我日日覺得生不如死，日日以淚洗臉…」兒子的勤奮向上，換來的卻是一張火化紙：「我將個仔交畀你哋，從事基建行業，結果攞到一張火化紙，你叫個呀媽點過？你叫我哋個家庭仲點樣繼續落去？ 」

她決意要為兒子討回公道，她斥責地盤沒有安全法規保護工人，導致了這場意外：「政府嘅法例喺度做緊啲咩嘢？冇安全點樣保護到地盤嘅工作環境呀？…工業安全係重中之重嘅一環。」

「我將個仔交畀你哋，從事基建行業，結果攞到一張火化紙，你叫個呀媽點過？你叫我哋個家庭仲點樣繼續落去？ 」（YouTube@《東張+》）

淚崩憶述認屍一刻

潘母淚崩憶述到醫院認屍一刻，她直言當時不忍直視，根本無法辨認他的遺體，直到看到一旁的遺物，才能確認那具遺體就是兒子：「我連睇都唔夠膽睇，我手都唔夠膽伸過去，我幾難過…咁樣先至認得到…」

一度想尋死 活著只為幫愛兒討回公道

她更一度有尋死念頭，但想到只有她才能為兒子處理身後事，遂打消念頭：「我驚面對唔到，呢種痛呢種傷心呢種難過，我當時想一頭撞死喺嗰度算…呢個家係得我同佢兩個人相依為命，如果我死咗，邊個同佢處理身後事？邊個同佢攞返公道？今時今日我之所以支撐到落去，就係因為呢兩點…我要政府調查到一個真相，還我個仔一個公道。」