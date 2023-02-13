HK Express東京航班機組人員受傷　人手未達下限　延誤13小時抵港

香港逐漸復常，不少港人出外旅遊。日前HK Express（香港快運）一班由東京羽田機場回港的航班，因為起飛前一名機艙服務員身體抱恙，快運需安排另一員工由外地到東京執勤，最終航班延遲近13小時才起飛回港。



有該航班的乘客向《香港01》表示，當日完成登機手續，並進入禁區後，HK Express才臨時通知航班延遲。他指快運又禁止他們離開禁區，結果只能苦等逾半日，直言：「過程真係悶都悶死人。最終，他晚上11時20分才到達香港機場，對安排感到非常不滿。



據了解，現時HK Express不少航班都是以最少人數運作，一旦有人缺勤又沒有替補，航班便未能如常起飛，以是次事故為例，有空服員於機場不慎弄傷腿部，甚至需要縫針醫治，因而無法執勤。



原定上周六早上6時半起飛回港

郭先生與女友乘搭HK Express航班往日本旅行，原訂乘搭上周六（11日）當地時間清晨6時35分從東京羽田機場回港的航班。他表示，由於沒有通宵巴士往羽田機場，因此提早坐車往機場，大約凌晨12時便到達，再稍作休息。他稱，當時只想盡早上機休息，然而在辦理登機手續後，遲遲未能上機，大約早上7時才宣布航班延誤。

郭先生曾希望離開禁區，但航空公司並不容許，只能一直留在禁區，直言：「悶都悶死啦，又唔係短時間。」他續指，最終等候約13小時，當地時間晚上7時30分才上機，回到香港已是晚上11時20分。他直指對安排非常不滿，原打算回港後可以有充份時間休息，翌日再上班，結果卻浪費半日時間，而且HK Express只提供4,000日圓餐券作賠償。

▼12月28日 往日本非四個限定機場的市民在生效前如常出發▼



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以最少人手營運 一名機艙服務員受傷致延誤

HK Express承認事件，指在航班出發前，一名機艙服務員身體抱恙，需要安排另一機艙服務員赴東京執勤；而且羽田機場需要按照規例重新編排航班的起飛時間，故最後出現航班延誤。該公司又指，有向乘客派餐券。

郭生與女友合共獲派8000日圓餐券。（受訪者提供）

機組人員腳傷無法執勤 須調人手到東京替補

據了解，當日機艙服務員不慎於機場弄傷腿部，甚至需要縫針醫治，因而無法執勤。

有前線員工指，廉航一般只以最低人手營運航班，HK Express亦然，以是次事件為例，由於公司未有日本外站，沒有其他機組人員身處日本，因此當原有機艙服務員受傷後，航班便無法如期出發，只能等待其他機組人員到當地替補。

前線員工指缺人手 士氣低落

該員工指，每加添一位機組人員都涉及成本，故廉航不時以最低人手運作，不過涉事航班於疫情前，亦曾安排多一名機艙服務員於機上。他認為，是次事故屬個別事件，因傷而無法執勤較罕見，但亦指HK Express人手短缺，疫情前估計有近600名機組人員，現時卻只餘下約200名，即大約只有三分一人手。

該員工坦言，人手短缺必然影響服務，「我哋chur到好盡」；而且由於疫情下人工大減，部份人更減一半薪金，故現時內部士氣低落；更有人選擇臨時「射波」請假，擔任更高薪金的兼職工作，從而影響服務。他要求HK Express應恢復疫前薪金，否則員工士氣只會持續低落，影響服務質素。