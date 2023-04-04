女學生涉以500元行賄學資處職員　要求不用退還逾4.4萬元資助額

廉政公署公布，周一（3日）落案起訴一名專上學生資助計劃申請人，被告涉嫌以500元行賄一名在職家庭及學生資助辦事處（學資處）職員，以要求對方不會促請被告退還已發出的逾4.4萬元學生資助。被告獲准廉署保釋，周四(6日)在九龍城裁判法院答辯。



廉政公署（資料圖片）

被告Safia Kalsoom現年20歲，被控一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4（1）（a）條。

廉署指，被告於2022年6月就修讀耀中幼教學院高級文憑課程第二學年，向學資處遞交專上學生資助計劃申請資助。申請初步獲批准，待其父母收入證明通過審查後，該名女被告會獲得全額學費助學金逾80,000元。

學資處於同年7月向被告發放第一期資助逾44,000元，並要求她提供由稅務局發出有關其父母的收入記錄，當時列明倘告未能提供有關收入記錄，便須全數退還獲發的資助。同年10月24日，學資處一名助理文書主任收到被告一封信件，內附兩份已填寫的表格，以及一張500元紙幣，有關表格應交予稅務局以要求該局提供被告父母的收入紀錄，學資處接獲匯報後將事件轉介至廉署，被告涉藉上述賄款，要求學資處職助協助或促使幫助被告，不用她退還已發放給她的資助。

廉署提醒市民，行賄公務員屬嚴重罪行，切勿以行賄換取公務員的協助或優待，一經定罪最高可判處監禁七年及罰款50萬元。