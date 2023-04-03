廉署控德信學校前校長郭超群　涉隱瞞成立補習社　洩露校內試題

廉政公署今日（3日）落案起訴德信學校前校長郭超群公職人員行為失當，涉嫌隱瞞在一間與他有關的補習社的財務利益，他及補習社一名前董事另被控串謀觸犯公職人員行為失當，二人涉嫌在學校舉行考試和測驗前，洩露機密考試和測驗題目予該補習社。案件周二（4日）在西九龍裁判法院提堂，待控方稍後申請將案件轉介區域法院。



德信校長郭超群。（資料圖片）

被告郭超群（50歲）為德信學校前校長，被控一項公職人員行為失當，違反普通法。郭超群及勤舍學習中心有限公司前董事兼股東彭詠嫺（46歲），同被控一項串謀觸犯公職人員行為失當，違反普通法及《刑事罪行條例》第159A條。

德信學校。（資料圖片／鄧穎琳攝）

涉案勤舍學習中心董事彭詠嫺同被控

據廉署案情透露，郭超群於2017年7月至2021年6月案發期間為德信學校校長，彭詠嫺為勤舍學習中心其中一名董事兼股東。勤舍學習中心在德信學校附近經營一間補習社。

郭超群及所有德信學校職員均須填報年度利益衝突申報表，並且不得未獲學校批准而洩露機密資料，包括考試和測驗題目。

無申報有利益衝突 被指2017年借錢成立補習社

廉署調查顯示，郭超群在上述案發期間向德信學校提交四份年度利益衝突申報表，指自己及其直系親屬在與學校有公務往來的機構並沒有財務利益。

調查又顯示，郭超群涉嫌於2017年6月向母親借取逾40萬元成立補習社，並於同年7月底將款項轉賬至彭詠嫺銀行戶口，而洩露予勤舍學習中心的德信學校機密資料，涉嫌包括小五及小六的考試和測驗題目。

廉政公署今日（3日）落案起訴德信學校前校長郭超群公職人員行為失當。（資料圖片）

考試及測驗前 向補習社提供試題

郭超群涉嫌在履行公職期間或與其公職相關的情況下，無合理辯解或理由，蓄意及故意地作出不當行為，即向德信學校法團校董會隱瞞他在勤舍學習中心的財務利益。

郭超群及彭詠嫺又涉嫌串謀使郭超群在德信學校舉行考試和測驗的預定日期前，向勤舍學習中心洩露學校機密資料，即其考試和測驗題目。

根據由教育局執行的中學學位分配辦法，中一統一派位取決於學生的派位組別，有關組別受學生在多個學科的校內成績影響。德信學校須向教育局提交小五第三學段及小六第一及第二學段的校內成績。

教育局及德信學校法團校董會在廉署調查本案期間提供全面協助。

廉署表示，為確保學校一切運作公平公正，建議學校採用廉署編制的《學校管治與內部監控防貪錦囊》中的防貪措施。廉署十分重視學校誠信管理，如有需要，廉署樂意向學校教職員提供誠信培訓。