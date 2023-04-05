旅發局邀中日韓KOL宣傳香港　日男團成員見港人排隊食牛丼感震驚

香港步向復常，旅發局透過各地娛樂新媒體平台，以及邀請當紅明星來港親身感受香港獨特魅力，包括台灣旅遊節目《食尚玩家》、日本早晨資訊節目 《NONSTOP!》、朝日電視台綜藝節目《リア突 WEST》。明星方面則有韓國格鬥選手秋成勳、韓國男團SHINee成員崔珉豪、日本傑尼斯偶像組合Johnny's WEST成員藤井流星等。



旅發局已與騰訊合作推出《再遇．香港》系列。（網頁圖片）

第一身視角分享山頂纜車、香港故宮文化博物館及M+遊記

旅發局表示，未來會透過更多娛樂節目及明星效應，向外宣傳香港的影視文化、美酒佳餚等獨有魅力，以製造更多正面口碑和評價，吸引全球旅客來港體驗。現時旅發局已邀請內地、日本、南韓等地的當紅明星，或娛樂及新媒體平台，為香港作出宣傳。

大灣區網紅及「超級香港迷」前往各景點打卡

內地方面，旅發局已與騰訊合作推出《再遇．香港》系列，包括由主持人以第一身視角，分享登上山頂纜車、 昂坪360「全景纜車」，以及遊覽香港故宮文化博物館及M+的感受。旅發局亦邀請多名大灣區網紅及「超級香港迷」，按照藝術文化、煥新景點、美食美酒、街區活化等主題，前往各景點打卡。

旅發局邀請台灣美食旅遊節目之一《食尚玩家》的主持人小禎、胡釋安來港拍攝。（網頁截圖）

台灣美食旅遊節目來港拍攝維港美景、品嚐美食

台灣方面，旅發局邀請當地美食旅遊節目之一《食尚玩家》的主持人小禎、胡釋安來港拍攝，包括品嚐美食、欣賞維港美景等，並到主題樂園、西九文化區、上海街、 油麻地書院等地。

日本方面，與日本富士電視台合作，邀請當地長壽早晨生活資訊節目 《NONSTOP!》主持人設樂統、井戸田潤及小籔千豊，來港慶祝節目12周年，發掘香港有趣景點，包括到訪主題樂園、西九龍文化區，及品嚐雞蛋仔等街頭小吃。

尊尼事務所男星 對港餐廳飯前端上熱水洗餐具大為震驚

此外，旅發局亦邀請當紅偶像明星來港體驗，例如協助日本朝日電視台的綜藝節目《リア突 WEST》在港拍攝。其中節目主持、日本傑尼斯偶像組合Johnny's WEST成員藤井流星首次來港，到訪旺角、銅鑼灣、尖沙咀等地，發掘香港奇事趣聞，亦體驗本地文化，如品嚐港式海鮮、試喝涼茶及逛油麻地果欄。

該節目最近亦引起本港網民討論，由於藤井流星來港後大受文化衝擊，例如在旺角看到一間日式連鎖牛丼大排長龍，以及對香港餐廳在飯前端上熱水清洗餐具，感到大為震驚。

韓國時尚雜誌《Luxury》製作製作20頁香港特輯

旅發局亦邀請Netflix競技真人騷《體能之巔︰百人大挑戰》的韓國格鬥選手秋成勳留港一日遊，包括遊電車河、造西裝、打邊爐及到天台酒吧，感受「港式男人的浪漫」。秋成勳大讚維港景色優美，又指香港的叉燒為吃過的最美味，希望日後再來港幾次。

旅發局並與韓國時尚雜誌《Luxury》合作，其三月刊以香港經典為主題，製作20頁香港特輯，更邀請韓國男團SHINee成員崔珉豪在多個香港景點拍照，包括灣仔藍屋、雷生春、和昌大押等，並安排他到主題樂園、香港藝術館、M+等景點參觀。