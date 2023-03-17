旅發局預計今年2580萬旅客訪港達疫前46%　擬再邀楊紫瓊宣傳香港

隨着香港在新冠病毒疫情結束後全面通關，2月訪港旅客逾146萬人次，旅遊發展局預測今年全年訪港旅客達到2,580萬人次，約為2019年旅客數字的46%，預測第四季會最多，回升至疫前60%。



現時來港的旅客以內地及東南亞為主，旅發局總幹事程鼎一表示，今年4月1日是已故巨星張國榮離世20周年，收到內地旅客查詢當日可否到他墮樓的文華東方酒店樓下獻花悼念，預期五一黃金周會有較多內地旅客。



另外，該局之前曾邀請出爐奧斯卡影后楊紫瓊宣傳香港，惟當時未能夾期，程鼎一稱會待她下半年來港時尋求合作，為「你好，香港 / Hello Hong Kong」計劃宣傳。



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旅發局指出，自2月6日香港與內地全面通關後，來港的內地及外地旅客持續上升，當中內地旅客逢周末都較多，本月11日錄得9.3萬人次，而外國旅客也有近1萬人次。整個2月每日平均有5.2萬旅客訪港，為2017至19年初每日平均16.4萬人次的32%，到本月首14日升至平均每日7.5萬人次，回升至疫前的45%。

旅發局根據今年1月初的預測，2023 年全年訪港旅客數字約2,580 萬人次，約為2019年旅客數字的46%。旅發局主席彭耀佳指出，旅客人數雖未及疫前，但好有信心香港旅遊業會逐步復蘇，業界直接聘用20萬人，簡接聘用60萬人，是十分重要，「好多行業都靠呢行碗飯，希望大家逼下地鐵唔應該介意。」

程鼎一指出，訪港旅客數字難以準確估算，存在極大不確定性，原因是旅行社、航空業、酒店業等接待能力恢復需時，環球經濟前景挑戰重重，港元強勢令旅客訪港成本變相增加，區域旅遊業競爭激烈。不過他也指出，國家政策積極推動大灣區旅遊業發展，支持開拓大灣區「一程多站」旅遊，多項全新旅遊設施相繼落成，為旅客帶來嶄新體驗，都有助吸引旅客來。

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旅發局2月推出「你好，香港 / Hello Hong Kong」宣傳計劃，邀請藝人郭富城、鄭秀文及陳慧琳拍攝宣傳，受到質疑。程鼎一解釋，有做過市場調查，三人在內地及東南亞等目標市場仍非常知名。彭耀佳補充指MIRROR等新偶像的受歡迎程度，這幾年集中在香港；他指高端旅客通常較年長，而且消費力較高。

新一輪宣傳會有另外藝人參與，是否有MIRROR，程鼎一及彭耀佳則賣關子。他們透露，之前曾找過周潤發及楊紫瓊，惟未能夾期成功，程鼎一表示，得知楊紫瓊今年下半年會來港，屆時會再找她商量。

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