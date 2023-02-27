派機票｜3月率先向東南亞7國派發　詳情首曝光　國泰送8萬張機票

政府日前宣布啟動「你好，香港！」（Hello Hong Kong）吸引旅客訪港，包括送出約70萬張機票。根據機管局早前宣布的時間表，首階段將於3月先向東南亞部份國家送贈機票，吸引當地人到港旅遊。

據機管局透露的首階段派發機票詳情，3月份將先後向新加坡、泰國、菲律賓、越南、柬埔寨、印尼、馬來西亞派發免費機票，國泰航空更透露，合共向七國派發八萬張機票，每地獲分發都機票量都不同，菲律實佔20,400張，為七國之中最多。

國泰則指，如要獲得免費機票，須答對三條問題，而且須為國泰會員。另外，旅客至少須留兩天，最多逗留香港七天。



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政府日前公布，向港人及旅客派發合共70萬張免費機票，當中大約八萬張分發予港人，其餘則分階段向不同地方派發。據機管局網站顯示，港人免費機票要留待7月份才派發。

根據機管局及負責派機票的航空公司最新資料，3月份將先後向新加坡、泰國、菲律賓、越南、柬埔寨、印尼、馬來西亞派發機票。資料顯示，國泰會向上述七個國家旅客派發；香港航空則只會向泰國、菲律賓，及越南旅客派發。

機管局派發機票的時間表（機管局文件）

國泰最早3月1日起派機票

至於派發日子及數量，國泰最早於3月1日起向泰國旅客送出機票，一共17,400張；3月2至8日起則向新加坡旅客派發，一共12,500張；3月3至9日向菲律賓旅客派發，共20,400張；3月15至21日向印尼旅客派發，共11,510張；3月16至22日向馬來西亞旅客派發，共7,000；3月17至23日向越南旅客派發8,800張；3月18至24日向柬埔寨旅客派2,390張。換言之，合共向七國旅客派出8萬張機票。

國泰要先過關 港航僅指「先到先得」

國泰提到，參與者須先登記為國泰會員，之後答對三條簡單問題，便有機會獲得免費機票。港航方面，僅指3月1日起派發免費機票，先到先得，未透露其他詳情。

國泰亦指出，參與活動的人士須年滿18歲，每人只可領取一張免費機票，旅程最少為兩天，最長為逗留七天，熱門日子亦適用。另外，機票都有效期為9個月，不可更改路線，亦不可升級座位，而且須繳付稅款。

當局早前已表明，會按來港旅客市場資料，按比例派發不同數量的機票予不同國家的旅客，即來港旅客人數越多的國家，分配予該地區的免費機票將越多。

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