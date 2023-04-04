播錯國歌｜港協暨奧委會啟動暫停冰協會員資格程序　政府研削撥款

早前在波斯尼亞舉行的冰球賽事，大會再出現「播錯國歌」事件，在港隊勝出後錯誤播放反修例歌曲《願榮光歸香港》。

港協暨奧委會今（4日）向香港冰球協發出函件，啟動暫停冰協會員資格的程序，並按《組織章程細則》給予冰協一個月時間，要求冰協於2023年5月4日或之前，就其未能按相關《指引》內要求對國歌予以莊嚴的處理提交一份全面的書面解釋。港協暨奧委會指，倘冰協未有合理解釋，將行使權力，透過特別決議案暫停冰協的會員資格。特區政府發聲明，支持港協暨奧委會的決定，又指一旦冰協被暫停會員資格，會考慮在不影響運動員的前提下，削減對冰協的撥款資助，以作懲處。



冰協沒讓國歌獲得應有尊重

港協暨奧委會公布，與政府商討後，今日通知冰協啟動暫停會員資格的程序。其函件表示，一直以來尊重屬下各體育總會在日常管理的自主運作，但作為國際奧委會的成員，港協有責任確保體育總會遵守《奧林匹克憲章》及《倫理守則》的規定。

港協暨奧委會在審視冰協分別於3月10日及3月20日提交的書面報告，以及在3月23日與冰協代表的會面內容後認為，冰協並無遵從相關《指引》規定處理國歌，沒有讓國歌獲得應有尊重。

▼3月24日 港協暨奧委會召開董事局會議▼



+ 2

斥冰協領導層態度不情願及迴避

港協暨奧委會稱，在事件發生後曾多次聯絡冰協領導層，要求盡早會面商討，惟冰協沒有交代詳情，亦沒有正面回應面商要求，直至在事件發生後超過三個星期才出席會面，批評冰協領導層不情願及迴避的態度，說明溝通和合作上的缺失。「播放國歌出錯屬嚴重事件，然而冰協對維護國家尊嚴的重視程度不足。」

港協暨奧委會根據處理方式及會面中，了解到冰協企業管治方面亟待改善，指冰協執行委員會明顯缺乏內部溝通，對於委員之間的角色和職責有欠分工，以至冰協無法盡責及誠信處理事件。

冰協須在一個月內提交全面的書面解釋

港協暨奧委會指，已按《組織章程細則》，給予冰協一個月通知，要求冰協在今年5月4日或之前，就違反《指引》提交一份全面的書面解釋，並就其企業管治提出改善方案，否則港協暨奧委會將行使權力，透過特別決議案暫停冰協的會員資格。

港協暨奧委會重申，播放國歌出錯為嚴肅事件，懲處需嚴厲而有力，檢視冰協的企業管治，絕不影響運動員及團隊出賽及訓練。港協期望冰協加強領導層的管治水平和問責制度，長遠帶領冰協及冰球運動項目健康發展。

政府考慮在不影響運動員的前提下削減撥款

政府亦在同日表示，一旦港協暨奧委會通過特別決議案，落實暫停冰協的會員資格，當局會相應考慮在不影響運動員的前提下，削減對冰協的撥款資助，以作懲處。