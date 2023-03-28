播錯國歌｜冰協強調接受相應後果　倡日後無法核對國歌球員拒進場

香港冰球代表隊早前到波斯尼亞參賽，勝出賽事後大會播錯國歌，再度變成反修例歌曲《願榮光歸香港》，冰協管理層被港協暨奧委會指摘有多處不足，並已向政府提交詳細報告。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表明會考慮如何懲處。

冰協今日（28日）發聲明，指播錯國歌是鐵一般事實，「接受相應後果及是預料之內」，但強調昨日（27日）再度獲波斯尼亞主辦方確認，領隊關婉儀的確多次要求檢查及確認國歌無誤，惟主辦方因事忙未有理會。冰協又指，已主動提出日後如無法核對國歌，將要求球員暫時不進入球場直至完成核對。冰協又指，希望港協能「視各體育總會，包括香港冰球協會為伙伴，攜手並肩，共同做好避免播錯國歌的各項可行工作。」



▼3月24日 港協暨奧委會召開董事局會議▼



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冰協在聲明提到，認同港協暨奧委會董事局早前指，倘成功落實各項關於播放國歌的指引，的確可避免事件發生，惟今次事件未能成功完成要求，核對國歌及將載有國歌檔案的USB交給主辦方，因為對方一直以事忙為由未能抽空與冰協領隊關婉儀核對。

冰協又提交電郵回覆作證明，指波斯尼亞主辦賽會已再度回覆，是主辦方未有回應關婉儀要求核對國歌的要求，並非如港協暨奧委會早前提出是「片面之詞」，領隊當時的確曾多次要求核對國歌，但遭主辦方無視。

冰協3月28日聲明：



冰協又指，雖然港協暨奧委會發出的指引中，並沒有要求無法核對國歌情況下可以採取什麼行動，但冰協已主動提出，日後如無法核對國歌，將會要求球員暫不進場，直至完成核對國歌程序。

聲明又提到，事件發生後，協會的義務主席、義務秘書長及職員均有持續與港協及警方溝通，未曾試過失聯。主席在語音訊息中已表明，事件未清楚之前，未能作出全面回應，強調存有所有通訊及語音訊息作存檔用。

至於港協暨奧委會指控冰協管理層少有回覆，冰協指按港協暨奧委會指引，如出現播錯國歌事件，領隊須直接向港協暨奧委會報告，故一直安排由領隊直接報告。

冰協強調，即使因客觀條件而未能完全履行指引內容，「因播錯國歌乃鐵一般的事實，接受相應後果乃是預料之內。」冰協亦指對今次事件明白須承擔相應責任，但亦期望「港協能視各體育總會，包括香港冰球協會為伙伴，攜手並肩，共同做好避免播錯國歌的各項可行工作。」

冰協又指，一直愛國愛港，對於維護國家尊嚴，責無旁貸，並指在今次事件中汲取教訓，以此為戒，提高警愓。