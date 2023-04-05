清明節｜選綠色殯葬增加　老夫妻相約雞蛋花樹下　為先逝者撒骨灰

今日（5日）是清明節，近年選擇綠色殯葬的先人持續上升。一對年老夫婦在少年時相識，已認定對方為終身伴侶，二次大戰後有緣重逢，結為夫婦白頭偕老。二人經常去鑽石山散步，有一次在雞蛋花樹下約定，他日哪位先行離世，對方要親手將骨灰撒在雞蛋花樹下。最終妻子先行一步，伯伯在食物環境衞生署協助下，如願將愛人的骨灰撒在接近鑽石山紀念花園的雞蛋花樹下，了卻兩老心願。



鑽石山紀念花園。（觀塘區議會屬下環境及衞生委員會文件資料圖片）

預先規劃身後事安排 可選擇綠色殯葬

食環署高級督察（行政及發展）特別職務李啟倫表示，當局鼓勵市民預先規劃離世後安排，其中可以登記綠色殯葬中央名冊，並將心願告知家人，而綠色殯葬可選擇於紀念花園或海上撒灰。

綠色殯葬十年使用率增兩倍多

他指綠色殯葬中央名冊自2019年1 月推出至去年為止，一共超過9,500位市民登記服務，當中有400多位市民已故，他們當中300多位登記者最終使用了綠色殯葬。他指使用綠色殯葬服務的先人，在過去十年有明顯的增加，如2013年約有3,400多人使用綠色殯葬，直至2022年尾有9,400多位，升幅約兩倍。

食物環境衛生署高級督察（行政及發展）特別職務李啟倫（左）指，使用綠色殯葬服務的市民在過去十年有明顯的增加。（洪芷菁攝）

「雞蛋花樹下的約定」主角二戰時失散 戰後香港街頭重逢

李啟倫道出一個「雞蛋花樹下的約定」真人真事。他說在2020年有一位約90歲伯伯寫答謝信給食環署，感謝協助他將已故的妻子的骨灰撒在雞蛋花樹下。原來伯伯與妻子在十幾歲相識時，已認定對方為終身伴侶；然而二次大戰期間，二人回鄉避難時失散，後來竟在香港街頭重逢，結婚後白頭偕老。

李啟倫說，這對夫婦經常去鑽石山散步，有一次在雞蛋花樹下約定，他日哪位先行離世，對方要親手將骨灰撒在雞蛋花樹下。伯伯的妻子先行離去，故食環署協助伯伯親手將骨灰撒在接近鑽石山紀念花園的雞蛋花樹下。伯伯道別七十多年相處的老伴，了卻遺願。李啟倫說：「雖然呢個灰係撒咗出去，但都感受到呢個係揮不走嘅愛。」

署方於2010年6月設立「無盡思念」悼念網站服務至今，超過2.6萬個使用者，在疫情期間的使用率亦大增。