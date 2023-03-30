內地團｜食飯時間設下限防「趕」客　業界：係咪要30分鐘見仁見智

內地團聚集紅磡、土瓜灣擾民，旅遊業監管局周二（28日）與業界、餐飲處所開會後，推出多項措施改善情況，包括餐廳要有預約制、用膳時間下限為30分鐘等。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠今早（30日）在電台表示，半小時的用膳時間合理，但認為不一定要作硬性規定，相信措施主要是針對希望酒樓不要做出「趕」客的行為。



梁芳遠又指，政府應關注「收費低於成本」旅行團，又指經濟自由要百花齊放，除廉價市場，要發展多些不同種類的旅行團。專業教育學院酒店及旅遊系前系主任黃家榮也提到，香港附近有很多新興起的旅遊城市，旅客爭奪會愈來愈激烈，香港有必要利用現時在基建、服務等方面仍然佔有的優勢，發展高端市場。



▼3月29日 《香港01》直擊內地旅行團到土瓜灣用膳情況▼



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措施主要希望酒樓不要「趕」客

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠指，對帶「食團餐嘅團」無經驗，不排除以往有些團是突然湧去餐廳，但一般而言，去任何食肆均要預約，「帶團嘅人，去邊到食飯都要預約，唔預約就衝去，任何一個地方都難以接待。」

她續指，半小時的用膳時間合理，但認為「硬性規定係咪解決到，要運作下先知。」她也提到，有些團友確實食飯很快，認為不一定要作硬性規定，而措施主要是針對希望酒樓不要做出催促離座的「趕」客行為，「但食客係咪要30分鐘，就見仁見智。」

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梁芳遠表示，做平價團要賺取利潤是靠「薄利多銷」，政府應關注一些「收費低於成本」旅行團，又指經濟自由要百花齊放，不能只將注意力放在廉價市場，要發展多些不同種類的旅行團。

學者：應與鄰近城市爭發展高端市場

專業教育學院酒店及旅遊系前系主任黃家榮在同一節目也提及類似講法，他指香港作為國際旅遊城市，不應在旅客源頭作限制，以免影響形象，但廉價團以往在香港佔很高比例，「香港嘅多元化必須存在，但都有個側重。」他又表示，觀乎香港附近有很多興起的旅遊城市，旅客爭奪會愈來愈激烈，香港有必要利用現時在基建、服務等方面仍然佔有的優勢，發展高端市場。

不過，他坦言，高端市場的客人要求高質素服務，但香港旅遊業過去流失大量從業員，或未有足夠人手應付，「最緊要係多返人手，提供服務畀旅客。」