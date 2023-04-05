換身份證｜入境處4.5、4.7首次紅日「加班」　家長：唔使請假辦證

入境處人事登記辦事處今日（5日）及周五（7日）首次在紅日「加班」，為市民提供預約換證及領證服務。不少家長帶同子女到場換領11歲新身份證，有家長贊成政府部門在紅日提供公共服務，認為可推廣到其他部門：「唔使特登請假，又唔使特別去就，小朋友又唔使特別放學過嚟。」



入境處在4.5及4.7紅日「加班」，為市民提供身份證辦理服務。（孔繁栩攝）

入境處表示，新智能身份證換證計劃於3月3日結束，更換了684萬張身份證，佔目標八成半。另外，處方在上月6日，延長四間登記處服務時間，由上午8時至晚上10時，為市民處理所有身份證服務，三周內簽發8.7萬張，較以往3.3萬張為多，近期辦理換證人士，以外地回港為多，提醒市民毋須急於換證。

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倡其他部門也提供紅日服務

市民雷先生今日帶同11歲兒子換領身份證，他認為入境處在紅日加開公共服務，可以便利市民，贊成其他部門加推紅日服務：「好開心，唔使特登請假，又唔使特別去就（閒日），小朋友又唔使特別放學過嚟。」

剛從愛爾蘭回港的林太表示，得悉入境處加開特別服務，當晚便立即上網預約，形容名額十分搶手。林小朋友就指，換證過程大約15分鐘，相當順暢，他笑言自己拍照時扮鬼臉，來回影了多張相才滿意。

入境處處長區嘉宏今日視察「加班」情況。（入境處提供相片）

內地居民趁紅日來港指方便

家住深圳的袁先生表示，之前疫情一直未能來港，加上有工作在身，今次專程選擇紅日假期來港，幫兒子換領身份證：「今次加班很好，方便一些在內地讀書的孩子。」