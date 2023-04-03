入境處新設1868 WhatsApp熱線　協助境外遇事香港居民

疫後復常，本港首個連假、清明節和復活節將於本周展開，外遊港人的數量大增。入境處今日（3日）公布，增設1868 WhatsApp求助熱線，讓身在境外遇事的香港居民可透過WhatsApp應用程式，向入境處的小組聯絡求助。

與此同時，去年8月入境處因應詐騙營案件開設的WhatsApp專線，已於同日取消，身處海外港人一律改用新設的1868 WhatsApp熱線去求助。



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入境處繼早前推出1868熱線網絡數據電話功能及網上求助表格服務後，今日宣布增設1868 WhatsApp求助熱線，進一步方便香港居民在境外遇事或需要協助時，與入境處協助在外香港居民小組聯絡。

需要協助的在外港人，可透過以下3個途徑使用1868 WhatsApp求助熱線：



1.使用WhatsApp發送訊息至（852）1868；

2.點擊 連結 ；或

3.掃描二維碼（見下圖）



1868 WhatsApp求助熱線的二維碼

就詐騙營而設的WhatsApp專線即日取消

入境處表示，現時就海外工作騙案特別設立的WhatsApp專線（852）5190 8909，會由今日（3日）起停止服務。所有在境外遇事的香港居民均可透過1868 WhatsApp求助熱線向小組求助。

換句話說，在境外遇事需要協助的香港居民，新增一種向入境處求助的方法後，可隨時以下列任何一種途徑與小組聯絡尋求協助，詳情瀏覽入境處網頁：

1.致電（852）1868；

2.透過入境處流動應用程式以網絡數據致電1868熱線；

3.提交網上求助表格；或

4.發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線。



入境處表示，會繼續引入以其他社交應用程式運作的求助途徑，進一步提升服務及便利在外遇事的香港居民與小組聯絡。

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處方又強調，1868 WhatsApp求助熱線旨在為身處境外需要援助的香港居民提供協助，不適用於作一般查詢服務。如有其他關於入境事務處的查詢，應致電一般查詢熱線（852）2824 6111，或電郵至enquiry@immd.gov.hk。

完