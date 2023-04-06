內地團海上用餐｜洋紫荊號預告下周加碼試運三日　冀更多碼頭上落

為紓緩內地遊客「爆迫」情況，「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳周三（5日）起一連三日由北角改為停泊在觀塘汽車渡輪碼頭，為內地旅行團提供午膳服務。「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳營運總監葉定國今日(6日)預告，計劃在下周三至五(12-14日)再試行三日，希望下周的旅客數字會再提升。香港旅遊促進會總幹事崔定邦指，有其他酒樓願意接待內地旅行團，希望之後會再有其他旅行社或船公司協助。



▼4月5日 內地旅客上「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳午膳▼



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葉定國在港台節目表示，船公司已計劃在下周三至五再試行三日海上午膳。他指雖然周三首日運作整體順利，但近日入境香港旅客人數比他預期少，預計之後會有更多旅客，亦有信心下周可再順利進行。

葉定國指，洋紫荊號船上有廚房，故食物可在船上製作。他指以往洋紫荊號都有做海上用餐，只是做晚市較多，希望今次做法可解決內地團在社區造成的影響，同時亦希望政府支持他們，准許在更多適合的碼頭作上落點：「因為我哋隻船比較大，要揾適合碼頭有啲難，希望政府幫忙。」

「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳營運總監葉定國預計下周三至五(12-14日)再試行三日。（資料圖片/廖雁雄攝）

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，有其他酒樓願意接待內地旅行團，並指之後會再有其他旅行社或船公司協助。他亦指海上用餐其實以往的旅行團都有試行，不過通常是夜晚作維港遊：「𠵱家睇下可唔可以做埋日間都有。」