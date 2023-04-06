衞生署牙醫空缺率達22%　公務員定期檢查輪候時間倍增至最長近3年

衞生署牙醫流失潮持續，據財委會文件顯示，衞生署上年度截至2月1日有35牙科醫生離職，當中只有5人因退休而離職。流失人手比率佔總體編制約為12%，整體的空缺率則為22%。



衞生署承認，牙科醫生職系出現人手流失為其中一因素令多項公務員牙科的預約服務輪候時間亦有所延長。截至去年年底，牙科定期檢查整體輪候時間由前年同時期最長的16個月增至32個月，一年間輪候時間增加了一倍。至於牙科跟進治療方面，亦由前年同時期最長的16個月增至37個月，即要等近3年才可以解決問題。



衞生署牙醫流失潮持續，據財委會文件顯示，衞生署上年度截至2月1日有35牙科醫生離職，佔總體編制約為12%，而整體的空缺率則為22.0%。（資料圖片／呂嘉麗攝）

截至今年2月 上年度有35名牙科醫生離職

衞生署牙醫流失潮一直嚴峻，據財委會文件顯示，衞生署上年度截至2月1日有35名牙科醫生離職，當中只有5人因退休而離職。其人手流失率約為12%，而整體的空缺率則為22%。翻查資料，衞生署牙醫人手在2021/22年度現流失潮，由過往只有10多名的牙醫離職，到2021/22年度增至30多人，其人手流失率約為11.1%，當中九成的牙醫都是非退休理由而離職。

不過，牙醫並非衞生署牙科診所下空缺率最多的職系，牙齒衞生員職系於2021/22年度起空缺率一直維持在35.7%，較牙醫還要高。其流失率在2021/22年度為22.2%， 而上年度截至2月1日的流失率則為11.1%。

牙科定期檢查輪候時間由前年期最長16個月增至32個月

另外，多項公務員牙科的預約服務輪候時間亦有所延長，包括牙科定期檢查、牙科跟進治療及非急症牙科專科服務等。截至去年年底，牙科定期檢查整體輪候時間由前年同時期最長的16個月增至32個月，一年間輪候時間增加了一倍。

牙科跟進治療最長須輪候37個月

至於牙科跟進治療方面，亦由前年同時期最長的16個月增至37個月，即要等近3年才可以解決問題；而非急症牙科專科服務則由前年同時期最長的42個月增至47個月。衞生署承認，由於牙科醫生職系出現人手流失，部分牙科手術室需要關閉，牙科預約更不時需要因應人手情況重新安排，故相關輪候時間稍為延長。除人手流失外，牙科診所的服務曾因應對新冠疫情作出多次調整，包括暫停牙科定期檢查預約、調派人手參與抗疫等，故亦是其中的因素令輪候時間延長。

開設退休後服務合約計劃等招數紓緩人手流失

面對人手流失，衞生署則表示，會在今年度繼續致力招聘牙科醫生職系人員，包括全年招聘牙科醫生、按應徵者的工作經驗給予遞加增薪點、開設退休後服務合約計劃和非公務員合約職位等，希望吸引更多人士投考牙科醫生職位。

另外，為配合本港牙科服務需求增加，政府已進一步增加大學教育資助委員 會資助的牙科學士學位課程培訓學額，以及牙科研究院修課課程學額。 政府亦會探討開闢新途徑，例如修訂相關法例，以引入合資格非本地培訓牙醫。

衞生署又提到，政府將推行牙科服務（洗牙）先導計劃，以避免衞生署轄下普通科牙科服務的輪候時間受人手減少影響而進一步延長。署方已於去年10月底邀請私營牙科診療機構提交意向書，以評估市場的意向，私營牙科診療機構初步反應正面，衞生署現正着手敲定先導計劃的細節。

衞生署表示，會在今年度繼續致力招聘牙科醫生職系人員，包括全年招聘牙科醫生、按應徵者的工作經驗給予遞加增薪點等，希望吸引更多人士投考牙科醫生職位。（資料圖片／歐嘉樂攝）

衞生署牙醫流失，政府擬強制畢業的醫科生留在公營體系工作，措施被批是為流失潮填補人手。醫學會會長王志偉重申，政府應思考為何沒有大量的牙醫選擇到公營醫療系統服務，「強制立法解決問題一定係得㗎，但強迫係無用，啲人做完一兩年就會走，對公營醫療系統係咪好事呢？」

他表示，公營醫療系統服務並非完全沒有吸引力，如公營醫療體系可以提供更多培訓機會，而此些是私營市場無法提供，如好好改善晉升機會、薪金及工作環境等，相信亦可以吸引到一定人數應聘。他又指，政府亦可以考慮利用私營市場服務公務員，如為公務員買牙科保險及向私人執業牙醫購買服務等。