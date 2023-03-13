政府研增公營醫療護士牙醫　盧寵茂：有意見不應透過大氣電波溝通

公營醫療系統人手手短缺，政府曾於《施政報告》提出要求合資格醫護專業人員在公營醫療機構服務一定年期。醫務衞生局局長盧寵茂今日（13日）表示，當局現階段沒有要求專科醫生需要延長於公立醫院服務的年期，強調引入人才需要循序漸進、考慮優次，現在修訂法例以引入非本地護士，以及正就與牙科醫生有關的條例修訂進行諮詢。



對於相關專業團體提出不同意見，盧寵茂表示，現在不是由他或政府逐一回應的時候。他希望所有專業團體如果有意見，都可以以電郵或提交正式文件等途徑清晰地交給政府，而不是透過大氣電波溝通。



暫未有計劃規定專科醫生需延長服務公立醫院

盧寵茂出席開幕禮後說，現階段政府沒有提出過任何關於專科醫生需要再延長公立醫院服務時間的要求，他指這議題暫時尚未進入諮詢階段，「所有關於人才引入，其實對於香港醫療嘅服務量同埋質量，都係一個好重要嘅題目嚟，我哋會係循序漸進、考慮優次，有啲可能要行快啲，有啲會下一步，其他嗰啲暫時未去到諮詢過程」。

政府擬修訂《牙醫註冊條例》，強制牙科畢業生需要在公營或指定機構完成一年實習，方可正式註冊為牙科醫生。被問及一年實習期之後，會否再要求他們於公營醫療系統服務一定年期的「1+n」方案，盧寵茂回應指，今次修例建議並無涵蓋相關討論，但認為可以藉此機會與業界探討可能性。

政府已向立法會衞生事務委員會提出建議修訂《護士註冊條例》，他表示，在向立法會提交文件前，已諮詢過護理專科學院和護士管理局，現在正處於諮詢過程。

依家並不係由我或政府作逐一回應時候。我哋希望所有專業團體如果有意見，都可以以電郵或提交正式文件等途徑清晰地交畀我哋，而唔係透過大氣電波溝通。我哋應該要有更好、更專業溝通。 醫務衞生局局長盧寵茂

他強調所有這些在法律上都有機構負責的，全香港13個法定註冊的醫療專業，有12個是法定團體負責，例如醫生有醫務委員會，牙醫有牙醫管理委員會，最終是由這些法定機構去決定，「我哋只係提出意見，最終審批呢啲醫生，都係由呢啲法定機構作出最終判斷。」

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屯門地區康健中心開幕 推廣「重預防，早治療」

另外，盧寵茂出席屯門地區康健中心開幕禮主禮致辭表示，香港作為全世界最長壽的地區，醫療系統引以為傲。但他指面對殊榮的同時，亦要面對人口老化的問題，希望老人家既長壽、亦健康，故此必須要改變醫療系統，由以往治療為重、以醫院為中心，改為以預防為主、以社區為中心。

他說，政府正致力重整醫療體制，持續投放更多資源推動基層醫療，全港18區設立地區康健中心，是完善香港醫療系統的新一步。醫衞局於去年12月公布《基層醫療健康藍圖》，盧寵茂指，會逐步強化地區康健中心統籌社區基層醫療服務及個案經理的角色，為整體醫療策略帶來轉變，在香港社會推廣「重預防，早治療」的觀念，體現政府在發展基層醫療的決心和承擔。

政府擬於今年內將會與私營醫療界別共同推廣「一人一家庭醫生」理念和為期3年的「慢性疾病共同治理先導計劃」，透過地區康健中心，以跨專業公私營協作模式和針對性資助，鼓勵巿民與其家庭醫生建立長遠的醫患關係，以獲得連貫和全面的醫療服務，而慢性疾病病人亦能在公共醫療系統以外，得到額外的服務選擇。盧寵茂呼籲巿民善用地區康健中心的服務，從而「健康啲、病少啲、開心啲」。

▼12月19日 政府公布《基層醫療健康藍圖》▼



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屯門地區康健中心由基督教香港信義會負責營運，去年5月底分階段投入服務，其中主中心設於屯門玫瑰花園，並在區內設有多個附屬中心服務巿民。中心的跨專業團隊由護士、專職醫療人員、藥劑師、社工及支援人員組成，為居民提供各項政府資助的基層醫療服務，並設有智能復康區及智能運動區。此外，中心從區內或鄰近地區招募醫護人員，構建跨專業網絡，並協調區內其他提供社福及醫療健康服務的社區夥伴，為有需要的市民統籌服務轉介。

屯門地區康健中心的開放時間為星期一至六早上10時至晚上9時，星期日下午2時至6時，公眾假期休息。中心歡迎在當區居住或工作的巿民登記成為會員，並享用其服務。巿民可致電中心熱線 2332 2218 或瀏覽網頁，了解更多有關地區康健中心及康健站的詳情。