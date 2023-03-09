醫衞局擬修例要求牙科畢業生需實習一年方可註冊　另研聘外地牙醫

醫務衞生局2月起正就修訂《牙醫註冊條例》建議諮詢業界持份者，當中最大改動是本地牙科畢業生由現時一經註冊便可執業，建議改為需要在公營或指定機構完成一年實習，才能夠正式註冊，同時要求本地培訓的非專科牙醫，亦要在公營或指定機構服務一定年期，暫建議2年。

牙醫學會會長王志偉今早（9日）在電台節目表示，有關建議會令牙科學生感到忐忑不安，會方要聽取會員意見；醫療衞生界立法會議員林哲玄質疑，要求畢業生先到公營牙科實習，只是公務員受惠而非普羅市民。



基層巿民對公營牙科服務需求殷切。(資料圖片)

非專科牙醫要服務公營2年 擬引入非本地牙醫來港

面對公營醫療人手流失問題，政府打算向畢業生加附註冊的前設要求。醫衞局擬修訂《牙醫註冊條例》，當中要求本地牙醫畢業生，需要在衞生署、醫管局或其他由醫衞局長指定機構實習一年，完成後方可註冊為牙醫。至於本地培訓的非專科牙醫，亦建議需在指定機構服務一定年期，局方建議年期可先考慮設為2年。

此外，建議引入非本地培訓牙醫來港執業，建議採用有限度註冊或特別註冊方式來港的牙醫，在指定機構服務滿5年，表現滿意者可免試或只需參與臨床試便可註冊。

疫情影響下，牙科畢業生有機會不能順利完成實習，今年內畢業學生有一定阻力，港大牙科學系六年級學生孫瑞亨坦言不太介意。（林頌華攝）

牙醫學會：令學生感忐忑不安

牙醫學會會長王志偉在商台節目表示，現時牙科課程每年均有實習元素在內，與西醫不同，以他當年的課程為例，實習的時間遠高於上課。他認為正修讀牙科的學生會感到忐忑不安，但又認同在在政府公營牙醫診所實習，由於病人數量多，可吸收更多經驗，對日後工作確有幫助。

他強調，暫時牙醫學會對政府的初步諮詢，並無任何意見，但將尋求讓兩方面均滿意的方案，例如修改現行課程，加入在公營牙科診所實習的規定，當拔牙或洗牙達到一定數目，便當作完成實習。但他重申，需要再諮詢會員意見。

醫療衞生界議員林哲玄。（資料圖片/廖雁雄攝）

林哲玄：提供市民服務不足 服侍公務員「唔係好妥」

醫療衞生界立法會議員林哲玄在同一節目表示，本港逾20間公共牙醫診所，僅得11間服務市民，其餘均服務公務員，長者排隊仍「一籌難求」。他批評，若政府提供市民足夠的服務，才可提出學生畢業後到公營牙科診所實習，否則讓他們服侍公務員，「呢個好似唔係好妥。」

他又指，長遠而言有需要發展公共牙科服務，除了增加政府診所外，亦可透過私營市場購買服務，或推出牙科醫療券等。