政府擬強制牙醫實習一年　盧寵茂指培育費高　每人資助300萬元

本港公營牙科服務人手短缺，政府擬修訂《牙醫註冊條例》，強制牙科畢業生需要在公營或指定機構完成一年實習，方可正式註冊為牙科醫生，並要求本地培訓的非專科牙醫需在公營或指定機構服務一定年期，暫定建議2年，目標於今年內向立法會提出立法建議。



醫務衞生局局長盧寵茂指，目前衞生署牙科服務人手空缺率達13.5%，流失率則是11.1%，共出現90至100個空缺。他續指，政府為牙科學生投入很多資源，每人資助額達300萬元，希望他們畢業後可為社會提供服務，並透過增加強制服務年期調整公營牙醫服務的人手。他又提及，政府修例不單是從人手方面考慮，亦考慮服務質素。



目前衞生署牙科服務人手空缺佔13.5%，流失率則是11.1%。（資料圖片）

醫務衞生局局長盧寵茂於無綫節目《講清講楚》指，目前衞生署牙科服務人手的空缺率是13.5%，在371個牙醫崗位之中，有50個空缺；加上每年11.1%流失率，一共出現90至100個空缺。他形容今次修例是「政府對市民訴求嘅反應」：「大家唔好唔記得我哋都睇到，有啲老人家通宵咁輪候公營牙科服務，呢個我哋見到都於心不忍。」

培育一名牙醫需300萬元

他提及，政府為培訓牙醫投入很多資源，每名牙科學生每每獲政府資助50萬元，須讀6年畢業，即培育一名牙醫需投入300萬元，故希望他們畢業後可以提供服務。他又指，業界對於牙醫的臨床技術有所要求，政府考慮為牙科學生畢業後提供一年實習，或會令他們有更多機會面對病人，增加他們的「質量保證」。

研究擴展學童牙科保健

盧寵茂強調，本港公營牙科服務不只是為公務員服務，亦為弱勢社群提供服務，同時提供緊急牙科服務（街症）、口腔健康的公眾教育。他表示，學童牙科保健服務十分成功，對於近日有聲音將有關服務向下擴展至幼稚園、向上擴展至中學，政府會作出檢討。

醫務衞生局局長盧寵茂容今次修例是「政府對市民訴求嘅反應」。（資料圖片／余俊亮攝）

本港目前共有2,506名註冊普通科牙醫，盧寵茂指，其中接近10%身居海外，另有約45%已屆退休年齡，每1,000名病人只有0.37名牙醫，數字十分低，毫無疑問需增加公營牙科服務。

但他同時指出，政府對於之後的強制服務年期，目前未有定案，「係咪『1+n』呢？『n』我要再強調，其實係個探討過程入面」。盧寵茂重申，目前要求本地培訓的非專科牙醫需在公營或指定機構服務2年，只是暫定，必定會隨著人手改變，「一個牙醫由畢業一生人提供嘅服務，可能平均35年到，如果用3年嚟計，其實佔咗佢專業生涯嘅約9%，咁呢個可能對公私營（人手）有個平衡、有個調整，可能公營（人手）高咗約9%。」他說，比例不是很大，再增加年期亦有問題，現在只是討論的「起點」。

本港目前共有2,506名註冊普通科牙醫。（資料圖片）

當局現正就立法建議諮詢持份者，下月14日結束，盧寵茂表示，希望實施時間愈快愈好，對於推行過程是否設「緩衝期」、逐步做或是一次過做，他稱政府保持開放。

至於同樣做法會否推展至全部醫生，盧寵茂說，本港接近八成醫科畢業生實習一年之後，會加入公營醫療機構服務接受為期最少6年的專科培訓；之後會否再增加強制服務年期醫，政府需要與業界商量，盧形容是「另一步」。他又說，不同醫療專業均有其特性，不論是專業發展、人手供應、服務需求等，政府不會「一刀切」，並指推行相關措施均有先後次序，提升人手不會只使用單一方法，會多管齊下，如引入非本地醫生。