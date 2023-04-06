播錯國歌｜冰協聲明反駁：只感到港協一直希望證明僅冰協有錯

今年2月在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽，大會播錯中國香港國歌事件，事隔一個多月仍未平息。香港冰球協會今日（6日）發聲明，反駁港協暨奧委會，強調「未感受到港協的尊重」，認為「港協多次發出未符事實的評論」，「只感到處理這次事件的港協人員，一直希望證明只有冰球協會有錯，而沒有認真看待港協自身在事件上的角色和責任。」冰協又希望港協交代懲處，「如何嚴厲而有力，而不影響運動員出賽及訓練」，期望港協能明確向冰協及公眾解說。



▼港隊在波斯尼亞世界冰球錦標賽出戰新加坡▼



冰協聲明表示，在「今次事件中並未感受到港協的尊重」，「港協三番四次在媒體中發出未符事實的評論」，又指冰協未清楚港協如何在是次事件中，確保屬下體育總會遵守國際奧委會《奧林匹克憲章》及國際奧委會《倫理守則》的規定，履行良好企業管治，「只感到處理這次事件的港協人員，一直希望證明只有冰球協會有錯，而沒有認真看待港協自身在事件上的角色和責任。」

冰協又指，一直無間斷回應港協所有文件，曾三次向港協繳交事件報告，第一份報告於2月28日出現問題後24小時內，即3月1日發出；第二份報告於3月10日發出，當時港隊於3月7日返港，3月8日向警方落口供，3月9日撰寫報告，3月10日繳交事件初步報告及再次出發往另一組別世錦賽； 第三份報告為按港協要求再作補充，由3月10日至第二次繳交報告的截止日期3月20日期間，當時唯一在現場的領隊一直帶隊至3月18日回港，並有準時繳交報告。

冰協強調，在行程如此緊密下，每份報告都是在兩天內完成準時繳交，反問「如何可被說成港協所述的執委欠溝通及採取迴避態度？理據何在？如團隊間未有通力合作，何以帶領球隊連年提升技術，在世界錦標賽中力爭上遊，同時間在連續出戰世錦賽期間準時按要求繳交報告？」

冰協又披露，在3 月 23 日與港協會面，絕大部份時間並沒有討論過報告內容細節，一開始質問主席為何沒有回覆，以及質疑寫報告的技巧，及引述錯誤數據指控冰協一些與是次播錯國歌事件無關的管治問題。會上完全沒有討論領隊在現場面對的情況及日後可以如何解決，反而質疑冰球項目每次比賽只得 4 至 6 隊，得到亞軍及季軍的成績並不突出。有關評論令我會感到港協口口聲聲最尊重運動員，但實際上最不尊重香港運動員的付出及成就。

冰協反駁，港協多番對媒體表示主席迴避回應，引申為管治問題，說法牽強，無事實根據，冰協主席（簡揚傑）在事發後已兩次與楊生（楊祖賜）電話聯絡，並透過通訊軟件錄音回覆。

冰協重申，承認當時未能成功與主辦單位檢查國歌，而未有後備方案去避免事件發生，雖指引並無就此情況給予指示，冰協亦已多次致歉，今次事件如何嚴厲而有力，而不影響運動員出賽及訓練，期望港協能明確向冰協及公眾解說。

▼3月24日 港協暨奧委會召開董事局會議討論冰協國歌事件▼

