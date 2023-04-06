播錯國歌｜冰協報告曝光三次致歉　力陳削資影響　冀冰球薪火相傳

香港冰球隊到波斯尼亞參賽，勝出後大會播錯國歌，港協暨奧委會日前公布啟動暫停冰協會員資格的程序，冰協最終有可能被削減資助。根據冰協於3月20日向港協暨奧委會最新曝光的補充報告內容，冰協除至少三次致歉，在報告總結段落的結語時已力陳倘削資助對冰球發展的影響，指出由於裝備及私人球會訓練費等高昂，過去十年在特區政府及港協支持及資助下，球員才可獲得更多可擔的訓練及到海外作賽機會。



冰協對播錯國歌事件感到責無旁貸，但希望今次不幸遭遇不會影響兒童、青少年以至成年運動員參與冰球運動的機會：「我們上下一心為香港能拿到成績而高興，也希望這運動能藉此在香港有多一點發展空間，希望這個運動能薪火相傳。」



▼港隊在波斯尼亞世界冰球錦標賽出戰新加坡▼



冰協在補充報告開首就重申冰協一向致力培養年青人愛國情懷，對於今次播錯國歌事件深感歉疚，期望獲得港府、港協及廣大市民及內地同胞理解和原諒。

冰協補充報告：因眾多不可控因素遺憾無法完成每一步

冰協亦有逐點回應如何執行港協去年發出的情况，因應港協批評冰協沒有遵從相關而讓國歌獲得應有尊重，冰協提到港隊2月底抵達波斯尼亞薩拉熱窩後，領隊關婉儀無法把已帶備的兩份國歌「硬拷貝」交給主辦方，關亦曾要求聆聽和檢查國歌惟無得到回應，並一直尋找主辦方負責人不果，其他職員稱只有負責人才能協助檢查國歌，但相關負責人直至頒獎典禮才出現。冰協重申事發後翌日已深表歉意，稱已盡力按指引行事，由於眾多不可控因素，遺憾無法完成每一步。

向主辦方發出國歌連結 冰協：這也是播錯國歌「第一個導火線」

冰協又稱早前向主辦方發出的國歌連結，是按港協要求而發出，形容這也是播錯國歌「第一個導火線」，而為免日後再出現類似情况，冰協將在網頁上經常保存最新版本正確國歌，以便緊急時可下載。

▼3月23日 冰協主席現身與港協暨奧委會管理層會面▼



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領隊關婉儀屬義工 冰協讚其鞠躬盡瘁 對支援不足致歉

在報告總結部份，冰協再次致歉，又解釋一眾執委未有機會在事發後與關婉儀了解詳情，第一份報告亦因時間倉促，未及交待細節而引起港協、港府及市民誤會及不安，再次致以最真誠道歉，同時強調關婉儀在該會義務工作，鞠躬盡瘁，對於今次出賽對她的支援不足，冰協亦深表歉意。

港府港協支持資助下 球員才可獲更多訓練及海外作賽機會

除了致歉外，在報告總結段落的結語，冰協指出由於裝備及私人球會訓練費等高昂，過去十年在港府及港協支持及資助下，球員才可獲得更多可擔的訓練及到海外作賽機會。

冰協對播錯國歌事件感到責無旁貸，但希望今次不幸遭遇不會影響兒童、青少年以至成年運動員參與冰球運動的機會：「我們上下一心為香港能拿到成績而高興，也希望這運動能藉此在香港有多一點發展空間，希望這個運動能薪火相傳。」