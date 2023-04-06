警隊22/23年流失588人　30名「新紮師兄」年逾41歲逾半為見習督察

本港過去一年不時發生斬人案，被網民謔稱「國際大刀會」。保安局指出，去年有2,554宗三合會相關案件，按年上升35%，主要與詐騙、賣淫等有關，傷人及嚴重毆打僅上升3.7%。



警務處在2022/23年度流失人手是各紀律部隊中最多有588人，不過，同期共招募567名警務人員，當中30名「新紮師兄」為41歲或以上，其中17人為見習督察，13人為警員。



警務處2022/23年度共招募567名警務人員。（資料圖片）

保安局提交立法會特別財委會文件顯示，2020至2022年分別有1,761宗、1,888宗及2,554宗涉及三合會罪案。警方指出，去年三合會罪案按年升 35%有666宗，主要來自涉及詐騙、嚴重賭博罪行、擅自取去交通工具及促使/操控賣淫等案件。其中詐騙案大幅上升6.7倍有514宗，部分與三合會分子出售銀行戶口接收騙案贓款有關。與三合會有關的傷人及嚴重毆打案件，較2021年輕微上升12宗約3.7%。

去年發336萬違泊通知書 西九龍佔101萬張

道路執法方面，警方去年共發出3,363,471萬張「違例泊車定額罰款通知書」，當中以西九龍最多，有逾101萬張、其次為港島區62萬張、新界北60萬張、新界南57萬張及東九龍55萬張。

現時警隊約有2,600部便攜式打印機供人員使用，去年共有3,075,398張屬「電子牛肉乾」，佔整體九成。警隊已在2021年6月獲立法會財務委員會撥款3.52億元，以開發該電子交通執法系統，另設電子交通執法專屬網站，方便市民在網上查閱其電子定額罰款通知書及處理相關事宜。

去年5月推出的「影住駕」交通舉報電子平台，至今共收到超過58,000宗舉報，平均每月大約5,200多宗，當中超過41,000宗轉交至各總區交通調查隊跟進，已發出12,000張定額罰款書及以傳票作出超過1,700宗檢控。

有2名未滿7年永久性居民獲聘為警員

紀律部隊人手方面，2022/23年度（截至本年2月28日），警隊流失588人、消防處472人、入境處311人、懲教署流失269人、海關266人。警務處於2022/23年度招聘見習督察130人，警員437人，當中41歲或以上見習督察有17人，警員有13人，36至40歲分別有8及32人、31至35歲分別33及112人、26至30歲分別36及152人、21至25歲分別36及121人，另有7名警員為20歲以下。

成功獲聘的警務人員中，所有新入職的見習督察均持大學或以上學歷；取錄的警員中，49%持有毅進文憑，約22%持有大學或以上學歷，16%持有專上學歷，13%持有中學學歷。另外，於2022/23年度， 警隊成功招聘2名未滿7年的永久性居民為警員。