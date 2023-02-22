財政預算案｜ 警隊預算268億創新高　購警車修警輪逾$13億增3.7%

【財政預算案2023】財政司司長陳茂波今日（22日）公布新一份財政預算案，警務處2023/24年度預計人手編制38,265人，較2022/23年度減少132個職位，而新財政年度預算開支268億元再創新高，當中129億元用於「維持社會治安」。至於購置警隊車輛、維修警輪、用於警隊特別用途車輛等預算開支約13.3億元，按年增加3.7%。



警隊新年度預算開支268.4億元，較2022/23年度修訂預算253億元增加6.1%。（資料圖片）

警務處在2023/24年度人手編制預計有38188名非首長職位，按年減少132個，首長級則維持77個，薪金開支料186億元，上升0.9%。警隊新年度預算開支268.4億元，較2022/23年度修訂預算253億元增加6.1%，亦較2021/22年度233億元為高。

「維持社會治安」預算129億元增加4.2%

警方四大網領開支中，「維持社會治安」預算129億元，按年增加4.2%；「行動單位的工作」預算57.7億元增12.3%，以調派曾接受內部保安、人羣管理及反恐技巧訓練的警務人員，在重大保安事故及公眾活動中維持公共秩序和確保公眾安全；「防止及偵破罪案」開支54.8億元增5.1%，以防止罪案及偵查罪案，打擊有組織罪行，尤其是涉及使用槍械、爆炸裝置、黑社會等罪行；「道路安全」預算26.8億元上升5%。

警隊新年度預算開支268.4億元，較2022/23年度修訂預算253億元增加6.1%。（資料圖片）

22/23年度津貼開支修訂為5.79億元 較原預算增加23%

警務處2023/24年度的非經營帳目預算為13.3億元，較2022/23核准預算多4700萬元，當中升幅主要為「機器、車輛及設備」，預料涉款8億元，改建、加建及改善使用中的水警船艇需233萬元，而「警隊特別用途車輛」則約2.3億元。

警方2022/23年度個人津貼預算4.7億元，修訂後為5.79億元，增加23%，購買裝備的「專門用途的物料及設備」由估算由4300萬元上升至4750萬元，而俗稱「線人費」的酬金及特別服務開支為1.54億元。

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