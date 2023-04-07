流感｜水劑特敏福供應緊張　私醫須藥丸溶水取替　有藥房缺必理痛

香港進入流感高峰期，家庭醫生林永和表示，水劑特敏福亦出現供應緊絀，有不少私家醫生反映較難購入藥物，而需以藥丸溶水取替。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明亦指，含「奧司他韋」的水劑流感藥物，只有特敏福在香港註冊，建議衞生署可以考慮引入含「奧司他韋」的其他水劑流感藥物。



供兒童用特敏福藥水最緊絀

周四（6日）數據顯示香港已進入流感高峰期，而廣東近日亦踏入流感高峰期，據當地報道當地近期亦有「奧司他韋」缺貨情況。本港近日亦宣布踏入流感高峰期，家庭醫生林永和表示，香港水劑特敏福亦出現供應緊絀，有不少私家醫生反映較難購藥物：「訂唔到，又或者訂到都分少咗藥比我哋。」他提到，當中以小朋友的特敏福藥水最為緊絀，需以藥丸溶水取替，「用四粒75mg的藥溶水比小朋友取替藥丸。」

他補充，以往都曾試過出現水劑特敏福供應緊絀情況，料今次缺貨是因藥廠估算與實際需求有落差：「因為過往三年都無流感，一下子多咗好多人要，藥廠無咁多庫存。」

近日流感爆發，家庭醫生林永和表示，香港水劑特敏福亦出現供應緊絀，有不少私家醫生反映較難購入藥物。（資料圖片／楊榮飛攝）

崔俊明稱水劑特敏福供應緊張非香港獨有

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明亦表示，水劑特敏福確實出現供應緊張，但此問題並非本港獨有，而是全球都面對的問題：「藥廠的水劑儲貨不嬲都係少啲。」他強調，供應緊張的情況僅限於水劑，丸劑的特敏福供應正常。

他表示，除可據藥廠建議，以藥丸溶水取替水劑特敏福外，亦建議建議衞生署可考慮引入含「奧司他韋」的其他水劑流感藥物。他補充，其他國家已有含「奧司他韋」的水劑註冊流感藥物，惟本港含「奧司他韋」的水劑流感藥物，只有特敏福有在港註冊，故認為相關如藥物出現嚴重不足時，亦可考慮以相關造法取替。

醫管局：適時購入及儲備合適藥物確保足夠

醫管局回覆查詢時指，一直密切留意本地季節性流感的情況，亦持續監察治療流感藥物的供應、使用和庫存情況，並適時購入及儲備合適的藥物，確保有足夠藥物供病人使用。

部份藥房必理痛仍然缺貨

除特敏福外，今早在荃灣多間藥房視察，當中近半藥房的必理痛仍然缺貨，亦有藥房表示必理痛缺貨已持續多時，並推介可以服用其他撲熱息痛藥物。不過，也有不少藥房仍有必理痛售賣，暫未見出現有炒賣情況，「必理痛特強傷風感冒丸32粒」裝索價亦僅為85元。

2022年9月22日，醫務衛生局局長盧寵茂身體力行接種新冠疫苗和季節性流感疫苗。（資料圖片／廖雁雄攝）

流感疫苗接種率不高醫生存貨少

流感針方面，過往不少人一踏入流感高峰期後會湧到診所打針。林永和表示，今年接種疫苗的人數較去年多，但接種疫苗的比率仍不高，希望更多人接種疫苗。不過，他表示，診所購入的疫苗在四月已到期，加上過去一個月根本上已沒有人來打針，故自己現時亦無疫苗可提供接種。

林永和籲如私營市場流感疫苗不足 政府供存貨助補給

他表示，仍要與藥廠了解有沒有在6月才到期的疫苗存貨供醫生訂購，希望衞生署協助私家醫生了解現時疫苗供應情況，而如出現私營市場流感疫苗不足的情況，亦希望政府可將公營醫療系統餘下的部份疫苗提供予私家醫生。不過，崔俊明則表示，不同藥廠的疫苗到期日子都會有不同，相信不會出現疫苗不足的問題：「最緊要都係市民願意去打針。」

據現時流感疫苗接種計劃的統計數字﻿，截至2023年3月26日，上年度有近1,500,800的高危群組人士接種疫苗，為過去三年來最多。不過，上年度6 個月大至12 歲的兒童接種疫苗比率亦未如2020/21及2021/22理想，較往年少近四萬名兒童打針。