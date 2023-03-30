口罩令｜撤銷一個月流感活躍程度上升　入院率較上周倍增

口罩令撤銷一個月後，流感數字持續上升。衞生防護中心今（30日）發布新一期的新冠肺炎及流感速遞，據最新監測數據顯示，流感病毒實驗室陽性檢測、流感入院及流感樣疾病爆發的報告數字均有所上升，反映本地季節性流感的整體活躍程度呈上升趨勢。當中公立醫院流感相關入院率為至0.16(每一萬人口計)，較上周0.08上升一倍，但低於0.25的基線水平。



衞生防護中心過去十日（3月19日至29日）共錄得3宗成人流感嚴重個案，當中兩人感染甲型（H1）流感，餘下一宗同為甲型流感惟有待分型，同期沒有錄得兒童流感相關之嚴重併發症/死亡個案。



▼3月1日 口罩令撤銷▼



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口罩令撤銷一個月後，流感等呼吸道病毒數字持上升趨勢。據新一期的新冠肺炎及流感速遞顯示，在3月19至25日期間，流感病毒實驗室陽性檢測、流感入院及流感樣疾病爆發的報告數字均有所上升，反映本地季節性流感的整體活躍程度呈上升趨勢。

本地季節性流感的整體活躍程度有上升，流感病毒百分比為5.83%，高於前一周錄得的3.55%，但仍低於9.21%的基線水平。當中78%為甲型（H1）流感，其次為甲型(H3)流感佔20%。另外，公立醫院流感相關入院率為至0.16(每一萬人口計)，較上周0.08上升一倍，但低過0.25的基線水平。

衞生防護中心過去十日（3月19日至29日）共錄得3宗成人流感嚴重個案，當中兩人感染甲型（H1）流感，餘下一宗同為甲型流感惟有待分型，同期沒有錄得兒童流感相關之嚴重併發症/死亡個案。另外，同期亦錄得10宗在學校或院舍發生的流感樣疾病爆發的報告，當中單計3月26日至29日已有9宗，共影響36人。

口罩令撤銷一個月後，流感等呼吸道病毒數字持上升趨勢。圖為小學生接種流感疫苗。（資料圖片）

至於新冠肺炎疫情方面，據最新監測數據顯示，在3月19至25日期間，本地新冠肺炎的活躍程度穩定。據最新監測數據指，在社區檢測中心及社區檢測站採集的樣本對新冠肺炎檢測陽性比率（七天移動平均值）為 0.95%，較上周升0.05個百分點。至於污水監測人均新冠病毒含量（七天幾何平均值）亦有上升，由前一周每公升約67,000 拷貝，上升至每公升約為 79,000 拷貝。

過去一周，定點普通科門診及定點私家醫生診所的 2019 冠狀病毒病平均求診比率分别為 35.7 及 6.5 宗(每千個診症計)。另外，本港在3月19至29日期間共錄得26宗新冠肺炎嚴重個案及經初步評估為死因與新冠肺炎有關的死亡個案。

衞生防護中心公共衞生化驗服務處對檢測陽性樣本，以及新冠肺炎嚴重和死亡報告個案的有關樣本進行基因分析，在3月23日至29日期間，最常見的變異病毒株為 BA.2 後代譜系，佔60.0%，其次為 BA.5 後代譜系佔7.7%。至於其他變異病毒株則佔 32.3%，包括 BF.7（1.5%）、CH.1.1 （ 6.2%）、XBB（23.1%）及XBF（1.5%）。