流感｜三年來再踏入高峰期　10日錄10宗嚴重個案4人死

流感及新冠感染數字持續上升，衞生防護中心今（6日）發布新一期的新冠肺炎及流感速遞，據最新監測數據顯示，本地季節性流感的整體活躍程度持續上升至9.89%，並超越基線水平於 9.21%，代表香港已踏入流感季節，為三年來首次再迎流感高峰期。



另外，新冠肺炎疫情方面，據最新監測數據顯示，過去一周本地新冠病毒的活躍程度亦有輕微上升，化驗所新增對新冠病毒檢測陽性的數目為407個，對比前一周增近五成。



▼3月1日 口罩令撤銷▼



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流感病毒活躍程度呈上升趨勢，據新一期的新冠肺炎及流感速遞顯示，在3月26至4月1日期間，本地季節性流感的整體活躍程度持續上升，流感病毒百分比為9.89%，高於前一周錄得的6.14%，亦高於9.21%的「基線水平」，意味著繼2020年後三年來首再迎流感高峰期。當中77%為甲型（H1）流感，其次為甲型（H3）流感佔21%。

另外，公立醫院流感相關入院率為至0.25（每一萬人口計），與 0.25的基線水平相同，亦高於前一周錄得的 0.19。

衞生防護中心過去十日（3月26日至4月1日）共錄得10宗成人流感嚴重個案，當中4人死亡，個案中有3宗個案已知曾接受流感疫苗注射。10人中5人感染甲型（H1）流感，餘下5宗同為甲型流感惟有待分型，

值得注意的是，同期亦錄得1宗兒童流感相關之嚴重併發症/死亡個案，為早前公布的17歲少年，其在染疫後兩日不治身亡，為2023年第二宗的兒童死亡個案。另外，同期亦錄得15宗在學校或院舍發生的流感樣疾病爆發的報告，涉60人染疫。

衞生防護中心發言人表示，鑑於本地季節性流感活躍程度過去三年一直處於低水平，整體香港市民對流感的免疫力可能較以往弱，再次呼籲市民，特別是幼童、長者和長期病患者，盡快接種流感疫苗，以及時刻注重個人、手部和環境衞生。

另外，衞生防護中心亦會向醫生、醫院、院舍和學校發信，呼籲他們提高警覺及採取相應措施。為預防流感在校園傳播，學校亦要採取額外措施，主動每日為所有學生在抵校時量度體溫，識別發燒學童。學童如發燒，不論有否呼吸道病徵都不應回校。

口罩令撤銷一個月後，流感等呼吸道病毒數字持上升趨勢。圖為小學生接種流感疫苗。（資料圖片）

至於新冠肺炎疫情方面，據最新監測數據顯示，過去一周本地新冠病毒的活躍程度有輕微上升，化驗所新增對新冠病毒檢測陽性的數目為 407個，對比前一周的 274 個，一周內急增逾48％。

據最新監測數據指，在社區檢測中心及社區檢測站採集的樣本對新冠肺炎檢測陽性比率（七天移動平均值）為1.38% ，較上周的0.95%有輕微上升。至於污水監測人均新冠病毒含量（七天幾何平均值）亦有上升，由前一周每公升約79,000 拷貝，上升至每公升約為126,000拷貝。另外，定點普通科門診及定點私家醫生診所的新冠肺炎平均求診比率亦較上周上升，分别為 49.5 及 13.5 宗（每千個診症計）。

衞生防護中心公布，過去十日錄得15宗在學校或院舍發生的新冠肺炎爆發的報告，涉153人染疫。此外，死亡個案在過去10天錄得35宗。

衞生防護中心公共衞生化驗服務處對檢測陽性樣本，以及新冠肺炎嚴重和死亡報告個案的有關樣本進行基因分析，在3月23日至29日期間，最常見的變異病毒株為 BA.2 後代譜系，佔45.4%，其次為其他變異病毒株則佔45.5%，包括 BN.1（1.5%）、BQ.1（1.5%）、CH.1.1（4.5%） 和 XBB（37.9%）， BA.5 後代譜系則佔4.5%。