流感入院兒童一周增4成　0至5歲比率高　葉柏強：高峰多久難評估

衞生防護中心昨（6日）宣布，根據最新監測數據，本港已踏入流感季節，公立醫院流感相關入院率亦升至至0.25（每一萬人口計），與流感季節基線水平相同。醫管局兒科統籌委員會副主席陳子宏接受傳媒訪問時提到，患流感入院兒童較上一周增逾四成，當中0至5歲入院比率，較整體多出近6倍。



私家醫生林永和表示，三月中陸續有不少流感的個案，當中涉及各年齡層，而小朋友個案亦有不少。他表示，以自己診所為例，亦曾有一兩個重症的個案須要入院，比率與以往疫情相若，料今次高峰期並不涉流感病毒株有基因突變等。港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強則表示，近日學校爆發上呼吸道感染的個案增多，重症病例亦趨升，暫時難以估計高峰期會持續多久。



醫管局兒科統籌委員會副主席陳子宏指，公立醫院兒科病房的負荷沉重，病床使用率已達七至八成。（資料圖片／盧翊銘攝）

0至5歲入院比率較整體多近6倍

根據新一期的新冠及流感速遞，據最新監測數據，本港已踏入流感季節，公立醫院流感相關入院率亦升至至0.25（每一萬人口計），與流感季節基線水平相同。醫管局兒科統籌委員會副主席陳子宏接受傳媒訪問時提到，流感入院的兒童上升逾四成多，而其中0至5歲入院比率，較整體多出近6倍。

公立醫院兒科病床使用率已達有七至八成

他表示，現時各公立醫院兒科病房的負荷沉重，病床使用率已達七至八成，有時更超過100%，而很多入院兒童的呼吸道樣本帶有多於一種呼吸道病毒，部分更感染3至4種病毒。

6個月至兩歲兒童接種季節性流感針比率只有約8%

他指出，6個月到未滿兩歲只有約8%打了季節性流感針，惟此群人是最容易受感染，因其以前未有感染過任何呼吸道病毒或未感染過流感。他呼籲家長盡快帶子女接種季節性流感疫苗，未打流感針的兒童在公共交通工具及人多地方應繼續戴口罩。

家庭醫生林永和亦表示，三月中陸續有不少流感的個案，當中涉及各年齡層，而小朋友個案亦有不少。他表示，以自己診所為例，亦曾有一兩個重症的個案須要入院，比率與以往疫情相若，料今次高峰期並不涉流感病毒株有基因突變等。

葉柏強稱近日學校爆發上呼吸道感染的個案增多，重症病例亦趨升。（資料圖片/黃文軒攝）

港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強今早表示，近日學校爆發上呼吸道感染的個案增多，重症病例亦趨升，暫時難以估計高峰期會持續多久。他又指，今年流感高峰期較以往推遲，相信與新冠疫情的防疫措施有關，隨著防疫防寬，學童間有較多接觸便個案增加。他補充，較難分辨現時屬於冬季或夏季流感，因近日本港氣溫反覆，期望天氣穩定後，相關個案可以減少。