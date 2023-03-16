派機票｜旅行社首階段可派一萬張東南亞機票　必須「買一送一」

疫情肆虐逾三年終步向復常，港府早前公布「Hello Hong Kong」旅遊推廣活動，計劃向全港旅客送出共50萬張機票。旅遊業議會周五（17日）向旅行社開放申請免費機票，首階段共有10,000張東南亞城市來回本港的機票，若申請旅行社過多，將抽籤作出決定，每個城市可獲最少20張。不過，該批機票並非完全免費送出，旅客須先付費購買一張機票，才可免費換領另一張，即以「買一送一」送出。



▼2月2日 政府舉行「你好，香港！」啓動禮公布送機票▼



+ 11

免費機票將分為六個階段派發 旅行社獲分配五萬張

為迎接香港國際機場派發免費機票的計劃，國泰航空、香港航空及香港快運，委託旅議會向本地旅行社分配逾50,000張免費機票。不過旅客須先自己付費購買機票，才可再換領另一張機票，即機票並非完全免費，而是以「買一送一」送出。

機票將涵蓋由東南亞國家、中國內地、長途市場、韓國、日本、台灣及香港出發，並分六個階段派發。首階段為東南亞國家，而機票兌換及旅程設有期限，其中香港快運的機票期限最長，換領後最遲可在2024年1月31日出發。

至於受惠城市為東南區各城市，包括柬埔寨金邊、泰國曼谷、菲律賓馬尼拉及宿霧、越南河內及胡志明市、印尼雅加達及泗水、馬來西亞吉隆坡及檳城、新加坡。

首階段共一萬張免費機票 成功申請每個城市可獲最少20張

旅議會由本周五（17日）起，向旅行社開放首階段免費機票申請，並在下周三（22日）截止。總幹事楊淑芬透露，首階段共有約10,000張免費機票，成功申請的旅行社，每個城市最少可獲20張，視乎申請數量及配額而分派。

旅議會亦規定，只有具相關經驗的旅行社才可申請，包括過去5年曾在當地招攬3個旅行團，或最少30個自由行旅客到港。她表示，周四（16日）的說明會共有200多個旅行社參加，相當踴躍，若申請的旅行社超出最少20張機票的限額，將會抽籤作出決定。

東瀛遊料業界可獲益 正準備配套產品

東瀛遊執行董事禤國全曾在周四表示，暫不清楚詳情，但認為業界可在「買一送一」機票中獲益。他解釋，若旅客換領免費機票時，相信會經由同一間旅行社，預訂酒店及交通等套票，故已有部門正準備相關配套產品。