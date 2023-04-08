流感｜醫生指今季個案多嘔吐腹瀉病徵　籲家長多注意3歲以下幼兒

香港進入流感高峰期，港大兒童及青少年科榮譽臨床副教授關日華今日(8日)表示，本港近日的季節性流感個案增加，升幅屬於預期之內。他說一般春季流感高峰期約為期10至12周，因此在復活節長假期過後，仍需要繼續觀察爆發情況。關日華又指，除了甲型流感，兒童的腺病毒、合胞病毒、腸道及鼻病毒個案也有上升，而今季流感高峰不知為何附加了腸病病徵，例如嘔吐、肚瀉等，而H1流感會較多襲擊兒童群組，籲家長要小心一點，尤其是2至3歲以下兒童。



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季節性流感個案升幅屬預期之內

關日華今日在商台節目表示，香港近日的季節性流感個案增加，升幅屬於預期之內。他說早前進行研究，顯示外國解除防疫措施後，流感爆發情況嚴重，香港亦會有類似情況。

關日華稱一般春季流感高峰期約為期10至12周

關日華指，本港上月全面解除防疫措施，令流感季節推遲，一般春季流感高峰期約為期10至12周，因此在復活節長假期過後，仍需要繼續觀察爆發情況。他又指，今年甲型流感高峰期引發較多腹瀉、嘔吐等腸胃病症。

他表示，若同時感染新冠病毒、甲型流感病毒等，會有較大機會引發嚴重併發症，長期病患和先天免疫力差等人士，可能會併發肺炎、肝炎、腦炎等，另外亦要留意併發性病毒感染，流感感染叠加甲型鏈球菌、肺炎鏈球菌等。除了甲型流感，兒童的腺病毒、合胞病毒、腸道及鼻病毒個案也有上升。

籲家長帶子女接種疫苗 公院夠藥但負荷增

關日華又指，感染合胞病毒的兒童，住院時間普遍會較長，出現併發症和重症的兒童大部分都無接種流感疫苗，呼籲家長切勿對流感掉以輕心，應盡快帶子女接種流感疫苗，9歲以上兒童需打1針，而9歲以下首季需要相隔4周打2針。

對於近日有私家醫生反映，採購治療流感的特敏福出現困難，關日華指，目前公立醫院藥物供應無問題。他指公立醫院負荷增加，但會靈活使用病床。他呼籲如果有不適應戴口罩、勤洗手，避免上班上學等。