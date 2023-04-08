港珠澳大橋｜市民擇日過大海避人潮　珠海歎溫泉酒店包兩餐$4300

疫情首個長假期，港珠澳大橋香港口岸周五（7日）復活節假首日一度排長龍須排隊最少120分鐘。到今日周六早上（8日）人流有所退減，有市民稱為避開人潮，選擇今日才前往珠海或澳門，有赴澳掃墓的長者更稱：「搭船二百幾蚊喎，呢度33蚊咋。」亦有市民一家四口到珠海住溫泉酒店，包住宿一晚4,300元：「嚟呢度上珠海玩，等於出個九龍咁。」



▼4月8日港珠澳大橋▼



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人流依在人龍消散 過關暢順

昨日須輪候120分鐘或以上的港珠澳大橋香港口岸，今早10時半所見旅客依然絡繹不絕，不斷有市民拖著行李箱下車，但提醒排隊時間的告示牌已收走，過關估計毋須等候多時便可登上金巴。

家人周三曾排4小時 七旬婦享優惠坐金巴：冇錢點搭船？

其中，70多歲的伍婆婆便計劃到澳門玩足3日，順道探親及掃墓。她表示今日刻意避開人潮才決定出發，稱有家人在本周三過澳門需排隊4小時，指疫情爆發前口岸的人流較少。

問到為何不選擇坐船，她則指從元朗的家中出發，兩者在時間上分別不大，價格卻相差數倍，更可享有長者票半價優惠。「我哋都冇錢，點搭船呀？搭船二百幾蚊喎，呢度33蚊咋。」

伍婆婆大讚金巴便宜及方便，「搭船二百幾蚊喎，呢度33蚊咋。」（歐陽德浩攝）

屯門居民指往珠海方便 坐金巴免暈船浪：等於出九龍

吳先生同樣為了避開人潮才在今日出發往珠海。他對首次乘坐金巴感到期待，今早已特地提早出門，又指家住屯門經屯赤隧道到口岸非常方便，價格便宜之餘，更不須再暈船浪。「嚟呢度上珠海玩，等於出個九龍咁。」

他並透露，已在App預訂和式風格的溫泉酒店，一晚包兩餐只索價4,300元，認為可讓一家四口體驗渡假，並計劃未來才再到海外旅遊。

吳先生趁假期一家四口到珠海住溫泉酒店，稱包住宿一晚索價4,300元。（歐陽德浩攝）

小童對首次坐金巴感興奮

陳太同樣預期今日過關人流大減，加上兒子年紀尚細，不敢到海外旅遊，因此決定今日到澳門一日遊，更是母子疫情後首次離港。5歲的陳小朋友亦對首次坐金巴感到興奮：「買啲手信，買啲餅乾。」