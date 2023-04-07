復活節｜港珠澳大橋金巴往澳門須排至少2小時　屯門女足隊困人龍

復活節長假今日（7日）開始，運輸署表示，港珠澳大橋香港口岸現時非常繁忙並有大量旅客等候乘坐金巴出境，金巴已加強服務應付乘客需求，請市民妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。

記者今早到場可見，現場大排長龍，不少人拉着行李箱。另外，有告示指，往澳門的人流較多，需輪候120分鐘或以上。



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根據金巴網站，大約早上11時15分，除了珠海往香港方向，其他路線的金巴都非常繁忙，即香港來往澳門，以及香港往珠海方向，都需輪候超過45分鐘。

金巴服務現時非常繁忙（港珠澳大橋金巴網站截圖）

今午港珠澳大橋香港口岸有多條排隊的人龍，包括屯門足球會的女子足球隊，其中隊員馮小姐表示，他們今日前往澳門與當地球會友誼賽，賽事時間為下午4時，如現在已有要等待兩小時，連同坐車到當地再等待入關，可能到埗已經是下午三時，只有約一小時預備，感到無奈。有隊員透露，她們今次連同教練一行15人，訂船票較困難，故選擇經港珠澳大橋前往澳門，惜遇上假期人潮：「都無辦法，唯有照排。」

黃小姐與5位朋友亦計劃到澳門兩日一夜遊，因為買不到去程船票故選擇港珠澳大橋，來到口岸又發覺原來這麼多人，但不擔心澳門太多人或回程時在當地碼頭岀現同樣情況：「我哋唔係去大三巴呢啲旅遊區，係去其他特別啲嘅地方。」