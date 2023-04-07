播錯國歌｜港協︰肯定運動員和領隊的付出　暫不評論冰協回應

早前在波斯尼亞舉行的冰球賽事，大會賽後「播錯國歌」，事件餘波未了。港協暨奧委會今（7日）就冰協近日向傳媒發表的言論及相關報道發出五點聲明，當中港協暨奧委會重申絕對尊重並肯定冰協運動員和領隊的付出，以及在播放國歌出錯事件上即時作出的行動和反應，而港協暨奧委會在冰協就其違反《指引》要求提交書面解釋，及就其企業管治提出改善方案之前，不會評論冰協向傳媒發放的回應。



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1）港協暨奧委會絕對尊重，並肯定冰協運動員和領隊的付出，以及播錯國歌時立即作出的行動和反應，並指已多次重申上述表態。港協強調，檢視冰協的企業管治，大前提是不影響運動員和團隊出賽及訓練，並多次重申此立場，亦獲特區政府承諾及支持。

2）港協暨奧委會指，相關《指引》為各體育總會參與國際賽事期間，統一播放國歌和升掛區旗的標準，批評冰協對維護國家尊嚴的重視程度不足，因此有責任跟進冰協沒有遵從《指引》莊嚴處理國歌，提交詳細解釋；亦有責任確保屬下體育總會履行良好企業管治，包括遵守國際奧林匹克委員會相關規定。

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3）港協暨奧委會早前向政府提交的報告，均附上冰協提交的書面報告，以及相關電郵和文件，已如實反映。為了公平客觀作出判斷，在冰協提交書面解釋違反《指引》及企業管治改善方案前，不會評論冰協向傳媒發放的回應；

4）現階段港協暨奧委會己啟動暫停冰協會員資格的程序，至於是否需要進一步討論暫停會員資格，仍視乎冰協提交全面的書面解釋，以及企業管治改善方案。不過暫停冰協的會員資格，亦須通過特別決議案，由全體會員討論及投票決定，絕非由港協暨奧委會可自行裁決；

5）港協暨奧委會期望冰協在此期間，著力準備全面的書面解釋，交代全部事實，並提出切實可行的企業管治改善方案，帶領冰協及冰球運動項目長遠健康發展。

▼3月28日 冰協3月28日聲明▼

