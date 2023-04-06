播錯國歌｜國歌連結不諳中文仍難尋　冰協冰聯以外　港協責任在哪

冰球港隊今年兩月在波斯尼亞作賽，主辦方播錯國歌引起軒然大波。帶領港隊作賽的香港冰球協會先後多次解釋，有按《香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引》向大會提出核對國歌要求，但不獲主辦方協助。冰協指，雖然沒有使用港協暨奧委會提供的USB，但亦有自備，惟大會一直未安排接收。



主辦方國際冰球總會及國際冰球聯合會，亦分別承認犯錯致歉，並確認港隊沒有不當行為。



負責籌組港隊出賽的港協暨奧委會，至今多次指摘冰協，並提出暫停會員資格程序。不過港協自去年11月發出《指引》至今，文件提供的國歌下載連結，未能直接導向英語下載頁面，而下載的音樂檔名稱亦有機會出現「亂碼」。



▼港隊在波斯尼亞世界冰球錦標賽出戰新加坡▼



世界冰球賽播錯國歌時序表



2月28日：波斯尼亞世界冰球錦標賽第三級別賽事，大會播錯反修例歌曲《願榮光歸香港》



3月1日：港協暨奧委會責成冰協調查出錯原因



3月2日：世界冰球錦標賽主辦單位國際冰球總會致歉，確定事件是無心之失，並非故意



3月3日：港協發聲明指，冰協未有跟隨《指引》，於出發比賽前向港協索取「工具包」



3月8日：警方回覆查詢表示，有組織罪案及三合會調查科正作出調查



3月10日：港協收到冰協的報告並呈交政府，港協建議實施可行而恰當的懲處；港府表示，將嚴肅檢視有關報告，對違規行為會予以嚴懲



3月14日：港協發聲明，指多次聯絡冰協管理層要求會面，惟一直沒有正面答覆；港隊領隊關婉儀發聲明，指有向主辦單位提供正確國歌連結，惟對方稱英文版無法下載，遂透過維基百科自行搜尋。她指，賽前有要求核對國歌，但大會未有提供協助



3月20日：港協收到冰協提交的補充報告



3月23日：港協與冰協管理層會面，港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜會後表示，冰協「有好大改善空間」；關婉儀指，個人而言感到無辜



3月24日：港協舉行董事局會議，認為冰協管理層責無旁貸，未有解答到任何疑問



3月27日：港協向政府提交詳細報告；文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，詳細檢視後會考慮如何懲處



3月28日：冰協發聲明，提出日後如無法核對國歌，將要求球員暫時不進入球場直至完成核對



4月4日：港協向冰協發出函件，啟動暫停冰協會員資格的程序，要求冰協於5月4日或之前書面解釋；政府發聲明，一旦冰協被暫停會員資格，會考慮在不影響運動員的前提下，削減對撥款資助



4月5日：冰協主席簡揚傑認為，港協要求所有屬會將國歌下載渠道信件發至各體育運動世界總會，是播錯國歌的第一個導火線，對方認為已有中國香港國歌而未有安排見面，核對國歌版本及取USB



4月6日：國際冰聯表示，已就事件啟動調查，確定事件是無意犯錯造成，賽前主辦方或香港隊並無不當行為，並確認事發時香港隊有作出正確回應



波斯尼亞和黑塞哥維那冰球協會指，事件屬處理音響的技術人員的無心之失，與港隊管理層無關。



冰協發聲明表示，港隊在賽後才能遞交USB於大會，又指「未感受到港協的尊重」，認為「港協多次發出未符事實的評論」，「只感到處理這次事件的港協人員，一直希望證明只有冰球協會有錯，而沒有認真看待港協自身在事件上的角色和責任。」



▼2月28日 世界冰球錦標賽播錯香港所屬的中國國歌▼



香港冰球協會在3月初接受港協暨奧委會調查，被指未有跟隨《香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引》第2段所示，於出賽前向港協索取「工具包」。

冰協強調有要求核對國歌但不獲協助

港隊領隊關婉儀於3月14日發聲明，指有向主辦單位提供正確國歌連結，惟對方稱相關連結的英文版無法下載，遂透過維基百科自行搜尋，港隊事前有按《指引》向大會提出核對國歌要求，但未獲協助。

冰協完成報告後，於3月20日呈交港協，3月28日冰協自行發聲明，建議日後如無法核對國歌，將會要求球員暫不進場，直至完成核對國歌程序。

冰協主席簡揚傑4月5日發聲明，港協要求所有屬會將國歌下載渠道信件發至各體育運動世界總會，是播錯國歌的第一個導火線，對方認為已有中國香港國歌而未有安排見面核對國歌版本及取 USB。

冰協今日（6日）發聲明，反駁港協暨奧委會，「只感到處理這次事件的港協人員，一直希望證明只有冰球協會有錯，而沒有認真看待港協自身在事件上的角色和責任。」

▼3月23日 冰協主席現身與港協暨奧委會管理層會面▼



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主辦方認責致歉 確認港隊有正確回應

至於主辦方國際冰球總會，事後已就事件向港隊致歉，指已向相關工作人員和義工查問，確定事件是無心之失，並非故意。

國際冰球聯合會今日就表示，已就事件啟動調查，會見參與賽事的組委會工作人員及志願者，確定事件是「無意犯錯」造成，強調賽前主辦方或香港隊並無不當行為，並確認事發時香港隊有作出正確回應，錯誤音樂播放數秒鐘停止，隨後播放正確的中國國歌。

國際冰聯又指，組委會主席、秘書長及國際冰聯錦標賽主席，在賽後的董事會會議上承認是主辦方出錯，並已向香港隊代表作出正式道歉。

波斯尼亞和黑塞哥維那冰球協會指，事件屬處理音響的技術人員的無心之失，與港隊管理層無關。

▼3月24日 港協暨奧委會召開董事局會議討論冰協國歌事件▼



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港協多次指摘冰協 啟動暫停會員資格程序

港協暨奧委會事發後責成冰協調查事件，曾指摘冰協無跟《指引》、報告回應屬片面之詞、管治亟待改善，認為冰協管治層責無旁貸。港協本月4日致函冰協，啟動暫停會員資格程序，要求冰協於5月4日或之前作出書面解釋。

根據港協去年11月推出的《指引》，有體育總會反映，《指引》文件內中央人民政府網站下載國歌的網頁連結，點擊會跳到「簡體版」的中央人民政府網站，而下載的.WAV檔案，有機會因語言問題而令檔案名變成亂碼；若點選「英語版」，就會直接跳到英文首頁，要搜尋National Anthem在第八個結果才可下載《義勇軍進行曲》。

事發至今，已演變成港協暨奧委會與香港冰協「隔空對壘」，當局矛頭直指冰協管理層有多處不足「未跟指引」﹐冰協管理層亦反指港協的指引本身已有「漏招」及不全面。港府暫時只站在港協一方，會否查找港協是否亦有責任，例如指引涵蓋範圍未夠廣，包括遇到賽事大會拒絕核對國歌檔案時應如何處理、是否拒出賽應對等，仍是「白紙」一張，未有下文。