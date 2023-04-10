復活節｜長假期尾聲　40萬港人昨回港　多個關口「逼爆」排長龍

復活節長假期今日（10日）最後一天，港人陸續回港收拾心情明日（11日）上班。根據入境處最新數字，昨日（9日）迎來回港潮，近40萬港人經各關口返港，為疫情以來新高，當中近四分之一從羅湖抵港，為各關口之最。從網上圖片可見，昨晚多個陸路關口都大排長龍，有網民形容：「回港大軍開始行動！」



入境處數據顯示，昨日單計香港居民，已共395,727人次抵港，為疫情以來新高，當中最多人經羅湖回港，達99,560人次，佔大約四分之一；其次為落馬洲支線，有70,587人次；第三為港珠澳大橋，共52,680人次。至於從外國回港，有43,770人次從機場返港。若連同旅客，全日入境人次為約47.2萬，入境處早前預計，今日為入境高峰期，料有51.9萬人次抵港。

▼4月9日 部份關口擠滿回港人潮▼



+ 2

「回港大軍開始行動！」

網上圖片可見，昨晚多個陸路口岸均大排長龍，有經福田口岸到港的網民形容：「目前過關中人最多的一次」。另有從皇崗口岸到港的網民指，特意選在深夜過關，但仍然大排長龍，形容「回港大軍開始行動！」

▼4月8日 復活節長假第二日港珠澳大橋逼爆▼



+ 8

今日港珠澳橋繁忙 出境最長等45分鐘

至於外遊的港人，昨日為長假期的尾二日，整體出境港人數量下跌，一共21.4萬人次，暫時為本月最少的一天。不過，今早的港珠澳大橋穿梭巴士（俗稱金巴），亦曾經一度繁忙，無輪前往珠海抑或澳門，都曾經需要排隊，等候時間約為15至45分鐘。