復活節｜直擊羅湖口岸逼爆　有家庭臨過關打退堂鼓：太多人喇

復活節長假期今日（10日）結束，不少趁假期返內地的市民今日回港，多個關口人頭湧湧。《香港01》記者傍晚往羅湖口岸視察，現場人流如過江之鯽，口岸實施人流管制措施，從羅湖地鐵站出口到羅湖口岸約需排半小時，過關亦需時40分鐘左右，整體大致暢順，口岸有廣播提示，清明及復活節期間不須掃內地健康申報的「黑碼」。



有一家四口上月底已返廣東惠州鄉下，本打算今日返港，惟現場太多人加上小朋友未開學 ，隨即調頭離開，「太多人喇唔得呀，我好少過關見到咁多人。」



▼4月10日 羅湖口岸人頭湧湧▼



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免掃內地健康申報「黑碼」 40分鐘抵港

下午4時許開始，羅湖口岸有大批過關人士，大部份是假期結束返港的港人。大批內地公安巡防隊員及輔警維持秩序，亦架起鐵馬實施人流管制措施，現場大排長龍，從深圳地鐵羅湖站出來，須排隊上羅湖口岸入口，大概需時30分鐘。

記者下午5時26分進入羅湖口岸過關返香港，內地口岸自動閘機較多，較為暢通，口岸亦有廣播稱清明及復活節期間，市民過關不須掃內地健康申報的「黑碼」。至香港口岸則較為堵塞，需要排隊過「e通道」，至傍晚6時5分才成功過關，整體需時約40分鐘。

回港家庭估錯：諗住今日應該冇咁多人

蔡太一家四口趁假期返鄉下，她稱上月底已回內地，在深圳、惠州遊玩及探親，本以為今日返港人數較少，豈料現場大排長龍，最終因人太多決定打退堂鼓，「諗住今日應該冇咁多人，但點知咁多人，啱啱排完又返轉頭囉。」她稱會返回內地住所，過兩天才回港，「唔急返（香港）屋企，小朋友都唔趕時間，未開始返學。」

蔡太又說，因疫情已有四年復活節長假未返鄉，今次到了度假村遊玩，當時不覺多人，「分散開唔覺多人，冇諗過集中今日返去（香港）會咁多人，之前冇話好似今特咁樣，往年呢個時間呢一日一定冇咁多人……太多人喇唔得呀，我好少過關見到咁多人。」

回惠州市民趕回港：明日要返工

中三的錢同學復活節4天假與家人到惠州淡水探望外婆外公，他稱疫情期間未能返鄉，多數待在家中，今次回去探親、品嚐特色小食，形容「都幾好玩」，亦指因大部份人復活節假結束返港，故人較多。

高女士亦在復活節假期往淡水遊玩，今日排隊返港，「預咗咁多人㗎喇」。她稱需要在今日急趕回港，「聽日要返工，假期短咗少少囉，唔緊要啦，有幾日已經好好。」

羅湖商業城食肆近日重開 老闆：開心人流回歸

兩地通關後首個復活節假，在羅湖商業城食肆老闆陳先生表示，疫情期間羅湖商業城尤如死城，故他關閉原來店舖，近日兩地通關才重開。他稱見近日人流回歸感開心，「客流量好多，關口氣氛好咗，生意比之前好咗好多」，又指今日是復活節假期最多人流的一日。

另外，由於一般市民及遊客到港後需坐東鐵線列車返回市區，港鐵羅湖站內塞滿拖行李箱的乘客，不時產生碰撞，現場較為混亂。到月台後亦見列車爆滿，需要等下一班車才可上車。

▼4月10日 福田口岸▼



上半日21.5萬人次入境 最多經羅湖

入境處公布，截至今日下午4時，有21.5萬人次入境、16.2萬人次出境。當中經羅湖管制站入境佔最多，有逾4.3萬人次，其次是落馬洲支線，有約3.2萬人次，高鐵西九龍站、香港國際機場、深圳灣及港珠澳大橋，均有超過2萬人次入境。入境處早前預計今日為入境高峰期，有多達51.9萬人次入境。

▼4月10日 港澳客運碼頭人流不絕▼

