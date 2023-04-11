復活節假期後急症室逼爆　東區醫院輪侯逾8小時　午後多院排長龍

復活節四天連假後，多間公立醫院急症室迫爆，今日（11日）早上至少7間醫院的輪候時間長逾8小時，人龍在中午過後仍未完全消化，將軍澳醫院等仍要等超過8小時才能就醫。東區尤德醫院亦早上亦一度要輪候逾8小時，記者到該院觀察，等候大堂聚集人數眾多，有家長帶同發燒的小朋友求醫，但輪候了約5小時方能見醫生。



今日（11日）多間公立醫院急症室逼滿求診病，醫院管理局網站顯示，截至今日上午10時15分，本港7間醫院急症室等候時間超過8小時，分別為東區尤德夫人那打素醫院、廣華醫院、伊利沙伯醫院、基督教聯合醫院、北區醫院、威爾斯親王醫院、將軍澳醫院。

記者今日下午11時許到東區醫院急症室視察，等候叫名求診的市民約有30人，醫院亦另外劃出發燒病人侯診區，裡面約10人在輪候，當中不乏小朋友，大堂顯示屏未有顯示輪候時間，急症室則大約10至20分鐘會叫一次名。

陳女士因嚴重咳嗽在上午7時許到急症室求醫，她表示已等候約三小時，估計要等多五至六小時才能見醫生，認為可能跟復活節假期後病人數量增加有關，令輪候時間延長。

梁小姐則在今早6時左右帶同發燒的小朋友求醫，直到早上約11點才見到醫生，連同取藥等手續最後早上約11點半才離開醫院。

她指，於昨晚凌晨發現女兒身體不適，但因擔心附近的私家診所在復活節假期間不營業，故直接到公立醫院求診，她建議醫院在假日後能加派人手，以應付現時等候時間太長情況。

根據醫院管理局急症室等候時間的資料，截止早上10時半，7間公立醫院的輪候時間超過8小時，遍布港、九、新界，包括東區尤德醫院、廣華醫院、伊利沙伯醫院、北區醫院等。人龍在中午過後仍未完全消化，截至下午12時15分，仍有多間醫院要等超過3小時才能應診，當中將軍澳醫院最嚴重，輪候時間長達逾8小時，其次為沙田的威爾斯親王醫院，亦要等超過7小時，緊隨其後的為北區醫院，輪候時間亦超過5小時。