醫管局女高層與夫AEON偷竊罪成　曾為抗疫出力　將面對沉重代價

醫管局總行政經理莊慧敏，與骨科醫生丈夫趙名宇，因在黃埔AEON偷竊逾1600元食物，被裁定盜竊罪成，各判罰5000元。辯方律師求情時透露，兩名被告均曾為香港抗疫盡過力，其中莊在醫管局工作23載，過去3年抗疫有功，獲發「行政長官社區服務獎狀」，港大微生物學系講座教授袁國勇亦有撰寫求情信，讚揚莊應對季節性流感有重大貢獻；而趙在2003「沙士」肆期間，也曾作出貢獻，被稱為「抗疫英雄」，惟兩人均要面臨紀律聆訊，或有可能要除牌一段時間，莊亦可能失去工作，相信已屬沈重代價。



趙曾在沙士期間自願調到ICU工作

男被告趙名宇（47歲）由其代表律師，資深大律師駱應淦代為求情，駱提到趙有多項功績，趙現任明愛醫院顧問醫生、骨科醫學會理事、港大和中大醫學院矯形外科及創傷學系榮譽臨床副教授等。趙曾在03年沙士疫症期間，自願調到瑪嘉烈醫院深切治療部工作，獲現任上司同事寫信讚揚為「SARS英雄」。

趙曾拾獲項鍊交警方為人並不貪婪

駱又指，趙工作表現、手術技能備受讚賞，多年來發表多項文獻，並獲中大醫學院助理院長容樹恒撰寫求情信，讚揚他在醫學發展上有重大貢獻。駱另提到，趙曾在街上拾獲頸鍊後交予警方，形容他拾金不昧，並不貪婪，本案與其性格不吻合。

女被告莊慧敏曾與張竹君一同出席疫情記者會。(詳看下圖)

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莊在新冠疫情期間不辭勞苦獲獎狀

大律師布喜后替莊慧敏（48歲）求情時，提到她於1999年從港大醫學院畢業後，翌年便加入醫管局，至今已經工作23載，現任總行政經理（應急事項）。她過去3年，在抗疫工作上不辭勞苦、盡心盡力，曾於2020年獲發「行政長官社區服務獎狀」，並獲食衞局局長、民政事務局局長及醫管局主席等寫信祝賀，為其付出給予高度評價，可見她在抗疫方面擔當著舉足輕重的角色。

港大微生物學系講座教授袁國勇亦有為莊慧敏撰求情信，並指她對季節性流感曾作重大貢獻。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

袁國勇讚莊對季節性流感作重大貢獻

布續指，與莊相識逾20年的港大微生物學系講座教授袁國勇，亦有撰寫求情信，力證她為人誠實、盡責、細心，對公眾健康的政策、應對危急情況的措施有計劃及適時準備，並讚揚她為預防和對付季節性流感作出重大貢獻。

兩人均有機會被除牌一段時間

辯方兩名法律代表均提到，兩被告被定罪後需要面對醫委會紀律聆訊，有機會被除牌一段時間，對他們而言屬很大的挫折，其中莊更可能即將被停職，失去穩定收入，形容她需付出沈重代價。

莊曾稱遭警員誤導才作招認。(詳看下圖)

官指趙掃描時不時看螢幕檢查

梁官裁決時指，拒絕接納兩被告稱在被捕後，受到警員誘導及施加壓力，才會作出招認。而觀乎超市閉路電視片段，梁官指出趙操作自助付款機時，不時看著螢幕檢查。雖然他庭上自辯稱，在走到付款機前都在使用手機查看安排么女返港的航班，但片段所見他開始使用付款機時已把手機收起，專注掃瞄貨品，並非如其所述般分心。而且，涉案貨品沒有被重覆掃描，趙必然知道哪些貨物已掃瞄或未經掃瞄。

認為莊稱少用付款機只藉口

至於負責將貨物入袋的莊，同樣稱當時因為顧著么女和工作而分心，但梁官指從片段可見，她曾把部分貨物從購物籃放入袋中，沒有放在付款機檯面讓趙掃瞄。再者，她亦曾聲稱當時希望整理好貨物，那麼她必然將專注放在貨品身上。梁官認為，莊辯稱她甚少與丈夫合作使用自助付款機，只不過是用以開脫的藉口，反問：「既然少用，難道不應該更專注更小心？」

未即時離開可能深信已成功

梁官最後總結指，二人說法難以支持其行為，認為他們對哪些貨品已經掃瞄必然心知肚明，尤其是未經掃瞄的貨物總值逾1600元，已付款的貨品卻只值600元，反映他們選擇性掃瞄貨品。雖然辯方稱二人事後沒有即時離場，但大部分偷竊者以為成功瞞天過海便不會立刻離開，兩被告事後仍留在超市並不奇怪，因他們深信自己已成功，認為他們當時懷有不誠實意圖，並一同行事，裁定二人罪成。

醫管局回應稱，案件有關司法程序尚未完結，醫管局不作任何評論。涉事員工現正休假中。

案件編號：KCCC1147/2022