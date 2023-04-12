「+852」境外來電本月起有語音或文字提示　聽完防騙錄音才可通話

近年來電話騙案數字持續高企，通訊事務管理局辦公室周二（11日）公布，本港流動網絡營辦商本月起就來電號碼為「+852」開首的境外來電，向所有流動服務用戶發送話音提示或文字訊息，並將在5月1日全面實施相關安排。



通訊事務副總監（電訊）卓聖德今（12日）在港台節目《千禧時代》表示，當「+852」的境外電話響起時，視乎其流動網絡營辦商的選擇，市民的手機螢幕將顯示提示訊息，或需聽完提醒錄音才可通話。他並透露，通訊辦正研究電訊商可按情況，暫停本地詐騙電話的服務。



至於立法會議員梁熙亦建議當局可設立網上平台，以實名制讓市民舉報詐騙電話，或效仿內地的做法，當發現市民與可疑電話曾通話3分鐘以上，則致電或上門提醒。



本港流動網絡營辦商本月起就來電號碼為「+852」開首的境外來電，向所有流動服務用戶發送話音提示或文字訊息。（資料圖片）

採用文字或語音的網絡營辦商各佔一半

通訊事務副總監（電訊）卓聖德表示，本港流動網絡營辦商可選擇以文字或語音提示，提醒市民來電由海外致電，文字將以中文或英文作顯示，語音則以廣東話、普通話及英文播出，由網絡營辦商免費提供，用戶毋須事先登記，亦不必安裝任何App或更改設定。他透露，採用文字或語音的網絡營辦商各佔一半，「以我所知，係是旦揀一種，唔會兩樣都有。」

聽完提示錄音才可通話 文字則顯示在手機螢幕上

語音方面，屆時市民在通話前，將會聽到短於10秒鐘的標準錄音，才能與來電者接通。至於文字方面，屆時「+852」的境外電話響起時，手機螢幕將同時顯示提示訊息，惟個別手機型號不同，部份可能需要解鎖才會顯示訊息。他強調部份機型並無問題，正與該少量手機生產商溝通，希望可在界面上作出調整。

通訊辦研暫停本地詐騙電話服務

他又指，本港四大網絡營辦商已在4月1日實施相關措施，其他持牌人則將在5月才實施。目前通訊事務管理局正觀察情況，會將營辦商保持溝通，開定期工作會議，以考慮為措施再作優化。例如部份來自本地的詐騙電話，採用不明裝置在短時間大量撥出電話，電訊商可按個別情況暫停服務，目前仍在商討中。

梁熙籲設立網上平台實名舉報詐騙電話

民建聯立法會議員梁熙亦在相同節目表示支持新措施，指騙徒手法層出不同，例如在網上搜尋「改號神號」，僅需97元至300元不等，便可偽造新號碼。但他認為僅攔截「+852」境外電話並不足夠，建議當局可設立網上平台，以實名制讓市民舉報詐騙電話。

他並提到，內地警方當發現有民眾與可疑電通話3分鐘以上，便會致電提醒該號碼屬於高風險，甚至親自上門作出提醒，又指該措施實施後內地的電話詐騙個案大減。他又指，內地當局規定企業或學校等機構，當內部發生詐騙個案，必須向外公開，以提高民眾的警確性，認為上述措施在兼顧港人感受的前提下可作仿效。