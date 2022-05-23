調查：九龍東普通科門診難預約　民建聯倡設線上應診以應對第六波

本港早前受第五波疫情影響，醫管局暫停部份普通科門診服務改坐指定新冠病毒診所。民建聯今日（23日）發布一向調查結果，九龍東市民對普通科醫療服務需求大、難預約，有罕見病患者指因未能及時覆診及調整治療計劃而令病情惡化。 民建聯立法會議員顏汶羽指，若再出現第六波疫情，擔心一般「非緊急」公營醫療服務將再度因應疫情發展而陷入停擺狀態，建議提供線上應診或擴大公私營醫療協作計劃。



民建聯立法會議員顏汶羽（右）稱，第五波疫情下不少九龍東居民難以預約普通科門診，社區上長者或長期病患未能如期複診導致病情惡化。（顏汶羽Facebook圖片）

第五波疫情下，醫管局有不少職員曾確診或被調去前線抗疫，普通科門診一度改作指定診所，導致社區上長者或長期病患未能如期就診。

民建聯在5月3至10日進行網上問卷調查，了解市民在疫情下對普通科門診的需求。調查發現，九龍東市民對地區醫療服務需求殷切；普通科門診服務預約困難，導致居民經常要跨區求醫取藥。

民建聯立法會議員顏汶羽（右）稱，社區上長者或長期病患未能如期複診導致病情惡化。（顏汶羽Facebook圖片）

民建聯立法會議員顏汶羽稱，早前接獲數十宗九龍東居民投訴，有罕見病患者表示，未有及時覆診及調整治療及用藥配而令病情惡化，而 近日即使疫情漸穩定，普通科門診仍難以預約。他建議當局應提供線上應診服務，為病人提供社區藥房取藥或郵寄送藥服務；或進一步擴大公私營醫療協作計劃，以及以「醫療券」方式資助部分病人到私家診所求醫。