月食血月｜與月掩天王星同遭厚雲阻擋　「標尾會」市民：好興奮

本港今晚（8日）迎來千載難逢的天文景觀，月全食與「月掩天王星」同時上演，吸引一批市民及攝影迷入夜後聚於尖沙咀星光大道，冀捕捉罕見瞬間。不過天氣不似預期，多雲兼有微雨，久侯逾兩小時夜月仍未露面，不少人失望離開。



不過機會也會留給肯等待的人，有攝影迷成功「標尾會」，離開之際突見被咬一口的月亮在雲中若隱若現，遂趕緊取出相機拍攝，笑言「執到尾彩」，甚感興奮。



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直觀血月並不吉利？ 攝影迷：天文現象嚟嘅啫

兩個天文現象今晚在本港夜空罕有「相遇」，即使未入夜，尖沙咀海傍及星光大道已有最少十數個市民守候，盼在維港夜景點綴下，捕捉天文奇觀一剎那，尤其是在月食食甚時間，月球呈現出不常見的銅紅色，俗稱血月。

專程請假半天的阿志，下午約5時已到場，他帶備相機、長鏡頭及腳架，到場拍攝：「有血月，又有天王星連成一線，有生之年其實冇乜機會再睇到，覺得千載難逢，所以過嚟，順便睇吓影唔影到。」

▼11月8日亞洲及美洲多國出現月全食▼



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阿志直言，觀乎今日天氣狀態，對成功捕捉天文奇觀的信心不大，只能碰個運氣，「睇吓啲風吹唔吹得郁啲雲，影唔到都冇辦法。」有人認為直觀血月並不吉利，他則笑說不迷信，「天文現象嚟嘅啫，以前話日食都係唔好嘅嘢，咁而家個個都會走去睇，純粹係天文現象。」

尖沙咀海旁愈夜愈熱鬧，不少攝影發燒友駐足等待，亦有路人好奇加入，但天公不造美，及至晚上近7時，雲層亦未散去，更不時下起微雨，血月及月掩天王星久未露面，不少市民失望而回，晚上八時許，人潮已漸散。

望穿秋火不見月 離開前回頭一望發現被咬一口月亮

好戲總在後頭，首次出動拍攝天文現象的陳先生則成功「標尾會」。他表示，下午5時許已到場，但一直未見月亮現身，本大感失望，及至晚上8時許已收拾行裝，準備離開，但回頭一看突發現仍被回復的滿月若隱若現，遂趕緊駐足馬路旁拍攝，拍下在月食尾段「生光」前的月亮。他直言自己是幸運兒，「好彩有留到最後，先至見到佢咋，真係好好彩。」