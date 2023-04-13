香港潑水節頁面「不存在」惹聯想　旅發局：活動完結會移走或更新

九龍城及荔枝角近日分別有團體舉辦兩個潑水節活動，警方周三（12日）以涉嫌「公眾地方內擾亂秩序行為」拘捕兩名男子，指他們在上周日(9日)「九龍城潑水節」持續以水槍針對現場警員。另一邊廂，旅發局網頁原本介紹另一潑水節、即4月5日至10日在荔枝角D2 Place舉行「香港潑水節2023」活動頁面今日（12日）被發現顯示為頁面不存在，惹來聯想。旅發局最新回應指，其網站「活動年曆」中介紹的節目資料，一般會在節目完結後更新或移走，並為市民及旅客提供最新資訊。



▼2023.04.09 九龍城潑水節▼



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▼4月9日 荔枝角D2 Place舉行香港潑水節▼



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「九龍城潑水節」與「香港潑水節」為兩項不同活動

本周日（9日）舉行的「九龍城潑水節」，有兩名男子疑針對警員及記者射水，涉嫌「公眾地方內擾亂秩序行為」被捕。該活動與荔枝角D2 Place舉行「香港潑水節2023」為兩項不同活動。

旅發局「香港潑水節」網頁顯示頁面不存在

今日在Google搜尋「香港潑水節」仍可發現搜尋結果中，第二條連結便是旅發局的介紹網頁，點擊後顯示「噢！看來這頁面並不存在。」惟根據Google頁面存檔，可發現潑水節本來被放在旅發局網頁的「最新焦點」，即屬於重點推介的本港旅遊活動之一。至於在旅發局網站搜尋「潑水節」，仍可獲得兩個相關結果，分別為介紹九龍城及跑馬地印度廟的文章。

旅發局有關潑水節的頁面已被下架，僅顯示「噢！看來這頁面並不存在。」（網頁截圖）

網頁下架前詳細介紹「香港潑水節」資訊

原頁面列出潑水節的日期、時間、地點、票價、主辦機構等資訊，更詳盡介紹指︰「世界知名的泰國潑水節（宋干節）是極富文化色彩的泰國節日，吸引無數人互相灑水祝賀。此次活動包括潑水節仙女古色巡遊、『翟道翟』式巿集、泰國傳統舞蹈表演、試穿傳統特色泰國服飾及拍攝、街頭水戰，以及多個傳統手工藝工作坊。」

旅發局回應指，其網站「活動年曆」中介紹的節目資料，一般會在節目完結後更新或移走，並為市民及旅客提供最新的資訊。換言之，由於潑水節已結束，故旅發局將該頁面下架。