聲稱被騙簽風水文件商人　其妻亦稱遭風水師騙財物　追逾2800萬元

商人早前聲稱遭風水師傅誤導，簽下「風水文件」被指欠款兼抵押了物業，入稟要求法庭頒令該些文件無效。該商人的妻子，昨（12日）亦分四案入稟高等法院，指同一名風水師傅藉詞替她帶財物往祈福，或投資「功夫學院」等，挪用她的名錶、汽車及多筆款項，涉款逾2800萬元，故入稟向風水師等追討。



四案的原告包括方敏（譯音)和Veda Capital Limited，被告則為李振邦、周念珮(皆為譯音)和多間公司。

原告方敏繼其丈夫李浩良後，亦入稟高等法院向同一風水師李振邦追討。

稱可替方帶名錶等到黃大仙祈福

原告在入稟狀指，李振邦向方敏稱，可替方把財物帶到黃大仙祠祈福，並能為她帶來好運，從而挪用方一隻名錶、多項珠寶和金飾，約值405萬元。

佔用原告3部值306萬汽車

原告又指李佔用屬Veda Capital Limited的三部車，涉款306萬元，李並挪用方敏和Veda Capital Limited的款項，合共約150萬元，以買三部車。

藉詞購買物業盜用1540萬元

方亦給李合共376萬元，以投資「功夫學院」和股票，和購買中港車牌，但遭李挪用款項。李又向方敏和Veda Capital Limited借款合共約16萬元，但未有還款。

最後一案，原告指李藉詞替方購買多項物業，盜用原告約1540萬元。

方的丈夫早前亦曾入稟

方敏的丈夫李浩良(譯音)早前亦曾入稟法院，指李振邦指稱李浩良前世欠債，需向有福氣的人借錢吸收福氣，而該名有福氣人士正是李振邦。李振邦建議對方簽訂一份按揭貸款的「風水文件」，又指「風水文件」待他作法事時便會燒毀，不具法律效力，李浩良因而簽下相關協議，惟事後反被李振邦追債。

案件編號：HCA545、547、548、551/2023