基本法及國安法測試擴至直資及幼稚園教師　首輪12.3舉行

新一份《施政報告》中公布，由2023／24學年起，教師《基本法》測試的要求將擴展至所有直接資助計劃學校及參加幼稚園教育計劃的幼稚園。教育局今日（24日）公布，會於本學年舉辦共五輪《基本法及香港國安法》測試，分別供學位程度及非學位程度人士參加，



當局公布，第一輪學位程度的測試將於12月3日舉行。而測試的內容及形式則參照公務員事務局《基本法及香港國安法》測試的安排，以筆試形式考核，設有中英文版本。考生在20題多項選擇題中答對10題或以上，會被視為及格。



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適用於教師職系所有職級 校長都要考

教育局今日向全港學校發出通告，指本學年起公營學校的新聘教師，必須在《基本法》測試取得及格成績，才可獲考慮聘用。新一份《施政報告》公布，下學年起相關要求將擴展至所有直接資助計劃學校及參加幼稚園教育計劃的幼稚園，測試內容會涵蓋《基本法》及《香港國安法》。

除常額教師外，以現金津貼聘請的新聘教師亦須通過測試，有關要求亦適用於教師職系的所有職級，包括校長。

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擬明年入職或轉校教學人員必須重新應試

當局又表示，過往曾參加任何《基本法》測試並取得及格成績的人士，如希望在2023/24學年入職或轉校，均必須重新參加《基本法及香港國安法》測試並取得及格成績，才可獲學校考慮聘用。另外，持有由公務員事務局發出的《基本法及香港國安法》測試及格成績會被視為已符合相關要求。

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當局稱，第一輪《基本法及香港國安法》測試（學位程度）將於12月3日舉行，有意參加是次測試的人士可由10月26日上午9時至11月7日下午5時透過教育局網頁內的網上申請系統提交申請；而其餘測試則分別於2023年1月、2月、4月及6月舉行。教育局又強調，測試名額有限，當局會以先到先得的形式處理申請。