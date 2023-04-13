調查揭長者行動不便難做家務　團體倡廣泛引入樂齡科技減跌低風險

香港面臨人口老化問題，如何照顧長者成為難題之一，但社會仍缺少對相關議題的探討。滬港社團總會、深水埗居民聯會與九龍社團聯會深水埗地區委員會今日（13日）公布「深水埗長者安老·社區服務支援」意見調查，發現逾五成（52.7%）長者，在遇上緊急情況未能尋求到即時支援，而行動不便的長者，最希望獲得的支援服務首位為家居清潔。



有關團體早前於深水埗區招募了約2000名義工，並在今年3月1日至31日期間上門探訪了當區約1000位長者，年齡介乎60至104歲，並收集了共3425份（包括合居單位）有關安老和社區服務的問卷回覆，其中包括長者生活支援、緊急情況時要求支援、申請社會資源及探訪關懷等。

長者最冀望獲得家居清潔及家居維修支援

深水埗居民聯會理事長陳偉明表示，結果顯示，當中逾五成（52.7%）長者，在遇上緊急情況未能尋求到即時支援。他又指，逾四成（43.8%）平時沒有人定期探訪，他認為結果反映社區團體對於長者探訪的關注仍需有待加強。

深水埗居民聯會理事長陳偉明表示，結果顯示，當中逾五成（52.7%）長者，在遇上緊急情況未能尋求到即時支援。（鄧康翹攝）

滬港社團總會會長關百豪指，探訪期間發現不少長者因行動不便難以自行做家務。結果顯示，長者最希望獲得的服務依次為家居清潔及家居維修支援，分別佔20.5%和19.7%；其次為伙食安排佔（13.3%）、陪同看症（13%）、視像診症（12.8%）、起居照顧（10.8%）以及暫托照顧（9.9%）。

建議加強政府、地區、社福機構三方合作

關百豪表示，隨著香港人口老化比例愈來愈高，在養老服務上，社會各界應盡快將科技引入基層服務上，把關注長壽健康上升至快樂健康的層面。

他又建議，獨居或行動不便的長者在家中能引入樂齡科技，智慧養老，如可透過義工加裝省電感應器、扶手及熱感鏡頭等，減低跌倒的風險。

滬港社團總會會長關百豪指，調查發現長者最希望獲得的服務依次為家居清潔及家居維修支援，分別佔20.5%和19.7%。（鄧康翹攝）

陳偉明則建議應加強政府、地區、社福機構等三方合作，如地區團體能定時為有需要長者提供上門義務家居清潔及家居維修服務。

除了地區團體支援外，陳偉明認為政府和社福機構從中亦扮演相當重要角色，他建議房屋署可安排人手定期巡查長者屋苑的衛生環境及清潔工作。

他又指，社福機構亦可以同區區民為目標，組織義工隊，為長者提供咨詢及解決居住、生活上的問題和困難，使長者更易融入社區，