疫情三年｜孔繁毅形容教訓大　長者照顧可更好　料6、7月有小反彈

疫情緩和，港府調整疫苗接種安排，4月20日起非高危群組市民如欲接種第4針須自費到私營市場接種。政府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，疫苗接種安排屬彈性及靈活做法，僅高危人士在接種疫苗或康復6個月後再接種一針加強劑，6個月大至17歲已打兩針則不需再接種，但若要外遊可接種加強劑。他回顧三年抗疫心路歷程，形容「無諗過會繼03年沙士後會有另一波嚴重大爆發」，並指今次是「一個幾大嘅教訓」，包括長者照顧及緊急情況反應可做得更好。



孔繁毅料於6、7月時會出現輕微疫情反彈。（資料圖片/廖雁雄攝）

衞生防護中心轄下的聯合科學委員會早前按世界衞生組織建議，五大高危群組在今年內需接種新一針疫苗，而非優先組別的人士則只要曾經接種合共三劑新冠疫苗已可獲足夠保護。政府昨公布由4月20日後，非高危群組欲打第4針則需自費。

孔繁毅今早（1日）在電台節目表示，有關建議是彈性及靈活的做法，即高危人士，包括50或歲以上、長期病患、孕婦及醫護等毋須再接種，但如有需要出外旅遊，則可打第3針。

世衞或短期內下降大流行及緊急情況級別

問及目前香港疫情水平，他指現時已「好緩和」，整體活躍度較低，傳播風險亦低了，但因去年年尾有疫情高峰，故推斷今年6、7月或有小反彈。他表示，新冠目前維持的低流行度都繼續支持住混合免疫屏障，加上不少市民仍會戴口罩，相信只會是「細反彈」。

世衞雖仍在新冠列作大流行，但孔繁毅引述消息稱，世衞或在短期內下降大流行及緊急情況的評級。

孔繁毅指今次疫情是很大的教訓。（資料圖片/廖雁雄攝）

醫院流感患者增多 包括合胞病毒患者

他又說，現時香港回返到新冠前狀況，除口罩後防疫放鬆，其他上呼吸道疾病活躍，包括流感、副流感及合胞病毒的活躍，尤其合胞病毒暫無疫苗，而整體在醫院見到流感患者增多，也有合胞病毒患者，但市民對該些病毒的免疫力卻不如新冠高。

他又提到，港大正分析滅活（即科興）二價疫苗數據，冀下半年可提供予市民接種；至於港大噴鼻式疫苗亦已完成第二期臨床測試，希望下半年可在港注冊使用，且或不會針對原始病毒株，將採用目前流行的BA.4及BA.5病毒株。

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孔繁毅：冇諗過03年沙士後會有另一波嚴重大爆發

回顧3年抗疫感受，他指「冇諗過03年沙士後會有另一波嚴重大爆發」，且較沙士時期規模更大、時間更長，眼見長者情況令人傷心，形容是「一個幾大嘅教訓」。他認為今次令大家知道香港醫療不足之處，包括長者照顧及緊急情況反應可做得更好，但強調香港在整體疫情已做得很好，尤其市民配合度高。他亦稱擔心未來會有其他病毒流行，現時一直進行相關研究。