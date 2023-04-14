類鼻疽｜增兩人確診　柴灣66歲婦神智不清情況危殆　今年暫6宗

衞生防護中心今日（14日）表示，過去一星期（4月8日至14日），錄得兩宗新增感染類鼻疽確診個案。兩人分別居於柴灣興華（一）邨及深水埗白田邨，其中居於柴灣的66歲女子出現神智不清，送院後需入住該院深切治療部接受治療，現時情況危殆。



連同以上個案，本港今年共錄得6宗類鼻疽個案。去年共錄得46宗類鼻疽個案，包括30宗自同年8月起錄得居於深水埗區的個案。



▼2022年10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



+ 3

柴灣興華（一）邨及深水埗白田邨

衞生防護中心公布，過去一周新增兩宗類鼻疽個案，分別涉及一名66歲的女子及一名74歲的男子。66歲女子居於柴灣興華（一）邨，於4月10日被發現在家中神智不清，被送往東區尤德夫人那打素醫院急症室，同日入住該院深切治療部接受治療。她的血液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應，留院期間被診斷患有糖尿病，現時情況危殆。

另一名74歲男子則居於深水埗白田邨，患有柏金遜症。他於2月中旬開始咳嗽帶痰，在兩個月後的4月4日到明愛醫院覆診時採集了痰液樣本，於4月12日經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。他昨日（13日）入住該院接受治療，現時情況穩定。

兩宗個案的流行病學調查仍在進行中。本港今年共錄得6宗類鼻疽個案。去年共錄得46宗類鼻疽個案，包括30宗自同年八月起錄得居於深水埗區的個案。

防護中心指，政府早前已刊憲，把類鼻疽納入《預防及控制疾病條例》（第599章）附表1下的法定須呈報傳染病。發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。

根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現，防護中心呼籲市民，尤其是糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫，以接受適切的醫學診斷和治療。