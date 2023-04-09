縮班殺校敲警號　何漢權倡「門常開」：容非港人來港入學

繼私校德雅小學因收生不足上月宣布逐年停辦後，長洲中華基督教會長洲堂錦江小學早前亦接獲教育局通知，指今年9月不獲准開辦小一課程，本港學齡人口下跌再敲警號。

全國政協委員、教育評議會會長何漢權今（9日）電視節目受訪時表示，當局不應隨便殺校，倡議學校可研合併，港府亦應思考如何透過政策鼓勵「門常開」，容許非港人來港就學，以補量提質：「讓外面嘅人……唔一定要有香港身份證，都應該可以嚟香港讀書。」

至於高中必修的公民與社會發展科，首個內地考察團上周出發，並由港府全額資助。何漢權認為，長遠應考慮由家長付費，另資助貧困學生，始能將資源用得其所。



中華基督教會長洲堂錦江小學每級只有一班，新學年因「只差一名學生」，收到教育局通知新學年小一不能開班，陷入殺校危機。(梁鵬威攝)

倡學校合併 沒身份證都可來港讀書

何漢權在無綫電視《講清講楚》節目中表示，人口下降及生育率低是結構性及世界性問題，加上移民等突發因素，致相關問題於本港顯現。他認為局方不應隨便殺校，因做法牽動情緒，倡議學校加大合併，另應補量提質，港府應思考如何透過政策鼓勵「門常開」，容許非港人來港就學，「讓外面嘅人嚟香港讀書，即係講真，佢唔一定要有香港身份證，都應該可以嚟香港讀書，呢種情況喺新加坡等其他國家都有。」

全國政協委員、教育評議會會長何漢權今(9日)於無綫電視《講清講楚》受訪時表示，倡議港府應思考如何透過政策鼓勵「門常開」，容許非港人來港就學。(無綫電視《講清講楚》直播截圖)

高中必修的公民與社會發展科，學生須到內地考察至少一次，首個內地考察團上周出發，約250名中學師生前往廣州交流及參觀，為期兩日一夜。何漢權認為，教育局局長蔡若蓮亦有隨團親自「踩線」，可見局方的重視及用心，行程到訪地點亦值得學生遊歷，認為可將今次首團經驗總結及完善。他又認同局方將學生考察報告交由校本批改的做法，減輕老師壓力。

公民科考察團長遠應由家長付費

考察團由政府全額資助，他認為，今年及明年續由政府承擔財政責任是可接受，惟長遠則應考慮由家長分擔付費，另資助貧困學生，始能將資源用得其所：「要思考(未來)財政支出係點樣，係咪人人有份永不落空，定只幫應該要幫助嘅貧困學生？」

他又指，學科必修不一定要由政府作財政負擔，若家長認為考察團可助子女認識家國，相信他們很願意付出，「有時完全免費，又唔一定個個都珍惜。」

高中必須的公民與社會發展科，學生須到內地考察至少一次，首個內地考察團上周出發，政務司司長陳國基（右二）和教育局局長蔡若蓮（右一），與首批考察團成員交談。（教育局圖片）

至於考察團行程中，如何可予學生認識國家發展全面格局，包括機遇及發展矛盾等，他認為講事實及講道理是首要，另要有邏輯辯證，同時鼓勵正向思考及「樂觀奮鬥」。

同意中史科須學習但不用考試

立法會早過通過無約束力的議員修正議案，向政府建議將中國歷史列為中學的「必須學習經歷」的科目，即列為必修但毋須考試，另保留中史為選修科。何漢權同意相關做法，認為中國歷史可助學生認識家國，不應於高中「斷纜」，但若將其納入必考科，則會令學生吃不消，以專題形式予其學習，相信效果會更佳。