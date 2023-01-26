政府稱已推一系列國教指引　增學生對中國文化了解及身份認同

政府近年積極推行國安及國民教育，政府今日（26日）向立法會遞交補充文件，提到過去提出多個課程架構以增加學生對中國文化了解及身份認同，例如在2017年提出幼兒園教育課程指南，又將「民族認同與中國文化」列為小學常識科的6大範疇等，以提升學生對中國文化的了解及培養國民身份認同等。



政府今日（26日）向立法會遞交補充文件，提到過去提出多個課程架構以增加學生對中國文化了解及身份認同。（資料圖片）

政府早前於立法會被立法會研究制訂長遠青年政策和發展藍圖小組委員會問及會否為幼稚園、中小學等設立國民教肯框架。政府今日（26日）向立法會遞交補充文件，指已推出一系列國民教育指引，在幼稚園方面，政府指兒童對中國文化的了解和民族認同感的培養一直是「自我與社會」學習領域的學習目標之一。所以在2017年《幼兒園教育課程指南》中明確將「對中國文化和民族認同有基本了解」列為對幼兒的學習期望之一。

而中小學方面，所實施的國民教育涵蓋中國歷史、國家發展、中國文化、中國地理、憲法和基本法教育以及國家安全教育等各個環環相扣的領域，指國民教育是學校課程不可或缺的一部分，學校亦有責任落實，例如在小學常識科，「民族認同與中國文化」是六個學習領域之一，幫助學生從小了解中國歷史、民族和文化以及國家發展。

政府今日（26日）向立法會遞交補充文件，提到過去提出多個課程架構以增加學生對中國文化了解及身份認同。（資料圖片/梁鵬威攝）

而中學方面，中文、地理等學科的中國文化、中國地理學習內容亦不斷豐富，2021/22學年開始，在中小學語文課程中推薦了93部中國經典文學作品，以提升學生的文化素養，培養他們積極的道德價值觀和情感。另外2021/22 學年從中四開始實施高中公民和社會發展課程，包括有「一國兩制下的香港」、「改革開放下的中國」等課題，增加學生對國家發展、憲法和基本法等方面的認識。