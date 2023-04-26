DSE通識︱周四最後一次考試　初代教師見證興衰　冀留下盡力發揮

教育局於2009年起推行三年制新高中課程，通識科與中英數並列四大必修科目，是課程改革核心，但被指導致2019年社會事件，教育局決定「殺科」，由公民與社會發展科取代，明日（27日，星期四）開考的DSE中學文憑試通識科最後一次考試。



投身教育界13年的黃中偉老師，教學生涯始於通識科，遺憾要向這一科告別。同行不少資深教師選擇離職，他選擇留下並任教新的公民科，決心要繼續發揮教學應有角色。



「通識老師要創新、要自主、要變，你唔變，機器仲叻過你。」 北角協同中學通識科及公民科主任黃中偉

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入行教首屆通識 「教識我點去做一個老師」

回顧過去13年教學生涯，黃中偉百感交集。他大學主修心理學，入行首先擔任教學助理。他高考未曾修讀過通識，對通識概念模糊，但教學首個任務就是通識科，直言開初「超難教」，幸透過進修和鑽研，逐漸上手。

黃中偉說「通識係教識我點去做一個老師」，因為通識涉獵知識廣，掌握時事脈搏，教師要不斷自我鞭策，「通識老師要創新、要自主、要求變。你唔變，機器仲叻過你！」

為了課堂與時並進，教學生動有趣，黃中偉認為通識教師講求創新，以不同教學方式，令學生多角度了解一個議題，例如安排學生角色扮演辯論。通識科強調終身學習的精神，黃中偉認為，對自身影響深遠，當遇到不懂的事物，就會本着通識精神去找答案。

唔識就去學，好多嘢有陣時我都未必識，但就會本住通識精神，就係唔識咪去搵囉，依個世代公民都應該係咁。 北角協同中學通識科及公民科主任黃中偉

今屆通識科完成歷史任務後，黃中偉老師正式轉型為公民與社會發展科教師。他說，身邊不少老師轉型教其他科目，例如旅遊與款待、企業、會計與財務概論（BAFS）等選修科，相信即使通識不再是一個科目，當中的元素例如資訊素養、專題探究的精神，已滲入其他學科，「佢仲有啲血係留咗喺其他科度。」

見住佢出世見住佢完，可能佢有翻身一日呢？ 北角協同中學通識教育科科主任黃中偉

有通識科教師轉型教其他科，亦有人決定離開轉行，「從來都冇諗過要離開。」他指身邊不乏老師仍感任重道遠，決心要繼續教育學生。他認為去留屬個人選擇，明白不同老師所面對的情況，他則採取主動、積極、正面的態度去應對，思考如何在新課程當中，盡力發揮教學的角色，「反而更加覺得，依個時間留底係更加重要，幫助學校做一個過渡。」