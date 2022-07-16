通識教師聯會解散　曾獲教育局邀出席講座　過去屢就通識科表態

明年是最後一屆DSE通識科考試，通識教育科將步入歷史，並全面由「公民與社會教育科」取代。香港通識教育教師聯會今日（16日）召開會員大會，商討議決解散聯會及討論善後工作，並於早上11時半宣布解散。



香港通識教育教師聯會自2005年成立，曾獲教育局邀請出席如何選擇教科書的講座。聯會前年年底曾就通識「殺科」表示極度遺憾。聯會自21年「落莊」後，一直面臨「斷莊」至今，目前只靠臨時行政委員會維持運作。臨時行政委員會主席羅潔玲早前曾表示，相信日後難再組成同類組織。



香港通識教育教師聯會自2005年成立，由校長及教師所組成，現有約300名會員，聯會在新高中開科前已經成立，過往曾多次就通識科改革及文憑試考卷內容發表聲明，亦有舉行模擬試卷交流、擬卷工作坊、校本經驗分享會等，並獲教育局邀請出席如何選擇教科書的講座。

不過，隨著通識科在社會引起爭議，教育局計劃以公社科取代通識科，香港通識教育教師聯會2018年時已對此作出反對，時任主席關展祺認為有違教改設立通識科「全人發展」的原意。聯會前年年底亦曾就通識「殺科」表示極度遺憾，而通識教育教師聯會自21年落莊後一直斷莊至今，目前只靠臨時行政委員會維持運作。

通識科在社會引起爭議，教育局計劃以公社科取代通識科，香港通識教育教師聯會2018年時已對此作出反對，時任主席關展祺認為有違教改設立通識科「全人發展」的原意。（資料圖片）

臨委會主席曾指日後難再組成同類組織

現任臨時行政委員會主席羅潔玲曾表示，臨政維持基本運作情況下，連以往每年製作模擬試卷、評卷工作也未能進行。她又透露，即使政府前年宣布「殺科」，仍有多名通識教師曾表示有意「上莊」，但最後都失去聯絡，認為此反映教師憂慮愈趨明顯，在公民社會萎縮的氣氛下，相信日後難再組成同類組織。

香港通識教育教師聯會在網頁發出解散聲明，指感謝所有通識教師一直以來的付出，也感恩社會各界與聯會一起為香港教育界同行出力。（香港通識教育教師聯會網頁截圖）

香港通識教育教師聯會今日召開會員大會，議決解散及商討後續安排。根據會章，如須解散，須由幹事會或最少二十名會員聯名要求，並於會員大會提出動議，並須得全體會員大會出席人數三分之二或以上同意方能通過。至於聯會的剩餘資產， 則由會員大會決定處理方法，惟不得由會員均分，最後聯會在2小時會議後通過解散。聯會其後在網頁發出解散聲明，指感謝所有通識教師一直以來的付出，也感恩社會各界與聯會一起為香港教育界同行出力。